Pour Résumer

Dogecoin, Shiba Inu et Pepe visent des gains x10.

MaxiDoge pourrait flamber avec la hype communautaire.

Le secteur memecoin atteint 67,4 milliards de dollars.

Dogecoin : le vétéran qui résiste

Dogecoin (DOGE), à 0,0233 , reste un pilier des memecoins. ChatGPT-5 prévoit 0,50 en octobre, avec un x10 à 0,87 $ d’ici fin 2025. Effectivement, son adoption par 2 000 commerçants dope son utilité.

La communauté, boostée par des endorsements passés, génère une hype constante. De plus, les burns trimestriels réduisent la supply à 144 milliards de tokens. En outre, le volume quotidien atteint 1 milliard de dollars.

Le RSI à 65 signale un momentum haussier. Effectivement, casser 0,10 $ viserait 0,15 $. En effet, sa capitalisation de 12,5 milliards offre une base solide.

ChatGPT-5 voit un x10 si DOGE intègre plus de paiements. D’ailleurs, 70 % des analystes parient sur une hausse virale. Effectivement, DOGE incarne la résilience memecoin.

Shiba Inu : l’armée des Shibas

Shiba Inu (SHIB), à 0.00001186 , mise sur son écosystème. ChatGPT-5 table sur 0,0001 en octobre, avec un x10 à 0,00017 $ d’ici 2026. Effectivement, Shibarium traite 1 million de transactions par jour.

La communauté, avec 1,5 million de holders, génère une hype NFT et DeFi. De plus, les burns mensuels réduisent la supply à 589 billions. En outre, le staking à 8 % fidélise les investisseurs.

Le RSI à 63 indique une reprise. Effectivement, le support à 0,000011 $ tient bon. En effet, sa capitalisation de 10 milliards reste dynamique.

ChatGPT-5 prévoit un x10 si SHIB capte plus de DeFi. D’ailleurs, 65 % des analystes anticipent une adoption massive. Effectivement, SHIB pourrait dominer les memecoins.

Pepe : le memecoin qui bondit

Pepe (PEPE), à 0.059307, surfe sur la viralité. ChatGPT-5 vise un x10 d’ici 2026. Effectivement, sa supply de 420 billions et ses burns communautaires créent de la rareté.

La hype sur les réseaux dope le volume à 500 millions de dollars quotidiens. De plus, les NFT Pepe attirent 200 000 holders. En outre, le staking à 5 % renforce la fidélité.

Le RSI à 64 signale un momentum haussier. Effectivement, casser 0,00001 $ ouvrirait la voie à 0,00002 $. En effet, sa capitalisation de 3,8 milliards offre une marge.

ChatGPT-5 mise sur un x10 si Pepe intègre plus de dApps. D’ailleurs, 60 % des analystes voient une hausse virale. Effectivement, PEPE incarne l’esprit memecoin.

MaxiDoge : le memecoin audacieux

MaxiDoge ($MAXI), lancé en juillet 2025 à 0,00025 $, trade à 0,00045 $. Effectivement, sa levée de 1,63 million de dollars et son staking à 669 % APY captivent les degens.

Son thème gym-bro et sa communauté explosive créent une hype virale. De plus, un listing CEX pourrait pousser $MAXI à 0,003 $, soit un x12. Effectivement, le volume atteint 2,1 millions de dollars.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.