Les 4 memecoins que ChatGPT voit bondir avant septembre

Dogecoin : le pionnier prêt à rugir

Le marché crypto pulse. En effet, Dogecoin (DOGE), à 0,23 €, reste le roi des memecoins avec une capitalisation de 33,2 milliards d’euros.

Par ailleurs, ChatGPT prédit un bond à 0,50 € avant septembre, soit un x2, porté par son adoption dans les paiements Tesla et Shopify. Effectivement, les volumes de trading, à 2,1 milliards d’euros par jour, reflètent une hype croissante.

D’ailleurs, l’annonce d’une intégration dans les portefeuilles PayPal dope l’élan. Cependant, le RSI à 53 signale une zone haussière fragile, avec un risque de correction à 0,18 € si le marché faiblit.

Par ailleurs, la communauté Dogecoin, avec 3 millions d’utilisateurs actifs, reste un moteur clé. Effectivement, ce memecoin combine nostalgie et utilité pour un sprint estival.

Pepe et Flockerz : les étoiles montantes

Ces memecoins secouent l’écosystème. Pepe (PEPE), à 0,000011 €, pourrait quadrupler à 0,000045 €, selon ChatGPT, grâce à des listings sur Binance et une communauté de 1,2 million de fans.

Par ailleurs, Flockerz (FLOCK), en presale à 0,006 €, a levé 8,9 millions d’euros avec un APY de staking à 307 %. Effectivement, son modèle vote-to-earn attire les degens, visant un x10 à 0,06 €.

D’ailleurs, la capitalisation crypto, à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), et une domination Bitcoin à 53,4 % signalent une altseason. Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques.

Effectivement, les volumes sur Uniswap, en hausse de 18 %, dopent l’élan haussier. Par ailleurs, l’optimisme post-élection de Trump renforce la confiance dans les memecoins.

Bitcoin Hyper : un pari audacieux

Bitcoin Hyper (BHYP), à 0,0025 €, intrigue. En effet, ce memecoin, lancé sur Solana, a levé 7,2 millions d’euros en presale, visant un x100 à 0,25 €.

Par ailleurs, son lien avec la narrative d’un « Bitcoin amélioré » attire les spéculateurs, mais sa volatilité reste un piège. Effectivement, un listing sur un exchange majeur pourrait déclencher un pump massif avant septembre.

Perspectives : un sprint avant la rentrée ?

Ce rally pourrait tout changer. En effet, ChatGPT vise un Dogecoin à 1,00 €, Pepe à 0,0001 €, et Flockerz à 0,06 € d’ici fin 2025.

Par ailleurs, une domination Bitcoin sous 50 % libérerait 200 milliards d’euros vers les altcoins. Effectivement, l’inauguration de Trump en 2026 pourrait amplifier ce momentum.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP. Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) reste un risque. Ces memecoins promettent des gains massifs, mais la prudence reste de mise.

