LIVE – Solana, Ethereum, XRP, Bitcoin, altcoins… – Toute l’actualité du 14 aout 2025

Pour Résumer

Bitcoin, Ethereum et Solana consolident près de niveaux records, soutenus par l’optimisme institutionnel.

XRP reste solide malgré un léger repli, après des volumes d’achats massifs.

Les altcoins continuent de surfer sur un marché globalement haussier et confiant.

Entre le 13 et le 14 août, le marché crypto a montré une étonnante stabilité, tout en conservant un ton résolument optimiste. Bitcoin évolue entre 121 000 et 124 000 $, confirmant sa solidité après une incursion au-delà des 124 000 $ la veille.

Cependant, cette zone de résistance reste à surveiller, car elle pourrait soit servir de tremplin vers de nouveaux sommets, soit déclencher une courte respiration.

Parallèlement, Ethereum poursuit sa trajectoire ascendante autour de 4 700 $, soit seulement à 3 % de son record historique, porté par des flux ETF toujours plus massifs.

Solana, de son côté, conserve ses gains récents et oscille entre 207 et 209 $. Mais contrairement à BTC et ETH, son mouvement actuel relève davantage d’une consolidation en douceur que d’une véritable poussée. Cela n’empêche pas les investisseurs de rester confiants, puisque le sentiment général reste largement bullish.

XRP a légèrement reculé à 3,26 $, après un bond marqué la veille et des achats institutionnels impressionnants (près de 3,8 milliards de dollars en quatre jours). Ce retrait minime ressemble plus à une pause technique qu’à un essoufflement réel.

Enfin, l’ensemble des altcoins continue de bénéficier d’un contexte macro favorable. L’indice Fear & Greed reste ancré en territoire « Greed », tandis que les spéculations autour d’une baisse des taux de la Fed en septembre nourrissent l’appétit pour le risque.

Même si Bitcoin mène encore la danse, l’altcoin season semble se rapprocher, préparant potentiellement un dernier trimestre explosif.

À lire aussi :