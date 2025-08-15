Les Sud-Coréens lâchent Tesla pour miser sur l’Ethereum

Pour Résumer

Sud-Coréens investissent dans Ethereum, délaissant Tesla.

Ethereum grimpe à 3 990 €.

Bitcoin stabilisé à 119 800 €.

Ethereum : le nouvel eldorado sud-coréen

La Corée du Sud fait des vagues. En effet, en août 2025, les investisseurs sud-coréens, notamment la GenZ et les millionnaires, se ruent sur Ethereum, avec 15,59 millions de détenteurs de cryptos (30 % de la population).

Par ailleurs, les avoirs en cryptos atteignent 79 milliards de dollars, dont 28 % en ETH, dépassant les investissements en actions Tesla.

Effectivement, les volumes d’ETH sur Upbit, à 830,6 millions de dollars par jour, surpassent les 22 % de transactions boursières locales.

D’ailleurs, une étude de Hana Bank montre que 33 % des Sud-Coréens fortunés privilégient l’ETH pour ses rendements à long terme, contre 18 % pour Tesla. L’anticipation d’ETF Ethereum spot, attendus d’ici fin 2025, alimente cette frénésie.

Cependant, le RSI d’Ethereum, à 68, frôle la zone surachetée, risquant une correction à 3 500 €. Par ailleurs, les améliorations de scalabilité post-Dencun, avec des frais à 0,75 €, dopent l’adoption. Effectivement, l’ETH s’impose comme un actif incontournable.

Le marché crypto en ébullition

Ce virage secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,8 % à 119 800 €, mais sa domination chute à 53,4 %, signe d’une altseason naissante.

Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %.

Effectivement, les altcoins comme XRP (+16 % à 3,65 €) et Cardano (+275 % à 1,20 €) brillent, portés par un volume record de 14,9 trillions de wons en novembre 2024.

D’ailleurs, l’optimisme post-élection de Trump, perçu comme pro-crypto, a boosté les flux de 610 000 nouveaux investisseurs sud-coréens.

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques. Effectivement, la loi sud-coréenne de juillet 2024, imposant la protection des actifs, rassure beaucoup les traders.

D’un autre côté, la préférence pour l’ETH reflète un appétit pour la DeFi, avec 96 milliards d’euros verrouillés sur Ethereum. Effectivement, la Corée du Sud redirige ses capitaux vers le Web3.

Perspectives : une altseason explosive ?

Ce pivot pourrait tout changer. En effet, les ETF Ethereum, soutenus par le président Lee Jae-myung, pourraient attirer 3 milliards d’euros de flux d’ici 2026.

Par ailleurs, Ethereum, avec 58 % des actifs tokenisés, domine la finance décentralisée, surpassant Tesla, dont les actions chutent de 4 % à 490 $ en août.

Effectivement, les Sud-Coréens, avec 8,8 trillions de wons en dépôts sur les exchanges, parient sur l’innovation blockchain.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec Solana. Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et la volatilité des cryptos restent des pièges.

Ce virage sud-coréen vers Ethereum annonce une altseason massive, mais la prudence reste de mise.

