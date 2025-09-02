PYTH chute de 7 %, les traders encaissent – le trend haussier menacé

Pour Résumer

PYTH a chuté de 7,56 %, passant de 0,25 $ à 0,16 $, avec un volume journalier en recul de 25 % et une capitalisation sous 1 milliard de dollars.

Cette correction intervient après un rallye spectaculaire et reflète également la baisse de Bitcoin et Ethereum, affectant les altcoins.

Malgré la volatilité, PYTH reste stratégique pour la distribution de données économiques, et un rebond vers 0,30 $ reste possible si le support tient.

Baisse de prix et capitalisation affectée

Le Pyth Network a chuté de 7,56 % en 24 heures, passant de 0,25 $ le 29 août à $0.16 aujourd’hui. Le volume journalier a diminué de plus de 25 %, signalant un recul de l’intérêt actif des traders. La capitalisation boursière est tombée sous 1 milliard de dollars, autour de 935 millions actuellement.

Cette correction survient après que PYTH ait atteint son plus haut prix en six mois, incitant des prises de bénéfices. La baisse reflète également le repli de Bitcoin et Ethereum, le BTC touchant des creux proches de 107 300 $.

Contexte du marché et impact macroéconomique

La décision du gouvernement américain d’utiliser Pyth et Chainlink pour intégrer des données économiques sur blockchain avait stimulé les bulls. Cependant, le marché crypto global subit un recul, affectant la performance des altcoins comme PYTH.

Les gains hebdomadaires de PYTH sont réduits à environ 41 %, effaçant une partie du rallye récent depuis 0,11 $ le 28 août. Les analystes soulignent que la rotation des capitaux prime sur l’expansion réelle dans l’ensemble des altcoins.

Focus sur PYTH et sa technologie

PYTH reste un acteur stratégique pour la distribution de données économiques fiables sur blockchain. Son infrastructure permet aux institutions et développeurs d’accéder à des informations macroéconomiques en temps réel.

La demande pour ce type d’oracle pourrait renforcer l’adoption à long terme, même malgré la volatilité actuelle. Les développeurs continuent d’améliorer la sécurité et la vitesse des flux de données pour soutenir l’écosystème.

The pursuit of transparency 🦅 pic.twitter.com/tL7TLlCHmy — Pyth Network 🔮 (@PythNetwork) September 1, 2025

Perspectives et niveaux clés à surveiller

Malgré la correction, les bulls peuvent viser à nouveau 0,30 $ si la tendance se redresse. Un support crucial se situe autour de 0,16 $, niveau déterminant pour stopper la chute actuelle.

Septembre pourrait constituer un plancher cyclique avant une reprise structurée au quatrième trimestre, selon Bitfinex. Le marché des altcoins montre actuellement une stagnation, et toute fluctuation traduit davantage une rotation des capitaux qu’une croissance.

Quelques points importants pour suivre PYTH

Prix actuel : 0,1669 $ après chute de 7,56 % ; Volume journalier : en baisse de 25 % ; Capitalisation : environ 935 millions de dollars ; Support critique : 0,16 $ ; Objectif haussier possible : 0,30 $ si momentum reprend ; Risque : liquidation des gains récents et volatilité accrue

La semaine à venir sera cruciale pour PYTH. La tenue du support et la reprise de volume détermineront si la tendance haussière reprend.

À lire aussi :