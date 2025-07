Les démocrates lient des lois crypto à une interdiction pour Trump

L’ambitieuse Crypto Week du président Donald Trump a subi un coup dur le mardi 15 juillet 2025. En fait, la Chambre des représentants a rejeté un vote procédural crucial pour le GENIUS Act.

Le vote s’est soldé par 196 voix contre 223, 13 républicains ayant inopinément rompu les rangs pour se ranger du côté des démocrates. Alors, cela a bloqué l’un des piliers de la campagne de Trump visant à faire des États-Unis le leader mondial.

Cette rare défiance à l’égard de la directive de Trump, publiée plus tôt via Truth Social, a laissé l’industrie de la cryptographie sous le choc. Donc, la direction de la Chambre s’est empressée d’organiser un second vote plus tard dans la journée de mardi.

Ce revers souligne les tensions croissantes au sein du Parti républicain concernant les liens de l’administration avec la cryptographie.

BREAKING: #Trump declares "HAPPY CRYPTO WEEK!" 🚨🇺🇸

Praises the GENIUS Act to make the U.S. the “#1 leader in digital assets,” and vows to push more crypto legislation with Congress.#Crypto #CryptoWeek #GENIUSAct pic.twitter.com/lu12Ye9dIK

— Roundtable Network (@RTB_io) July 15, 2025