Pourquoi Bitcoin finira par dépasser l’or selon les analystes

Pour Résumer

Le Bitcoin partage la rareté et la durabilité de l'or, mais y ajoute la portabilité et la divisibilité de la technologie moderne.

L'offre maximale du BTC est strictement limitée à 21 millions d'unités, créant une pression déflationniste supérieure à celle de l'or dont l'extraction continue.

L'adoption institutionnelle, matérialisée par les ETF et l’intégration dans les portefeuilles sophistiqués, est le catalyseur clé qui devrait combler l'écart de valorisation dans la prochaine décennie.

La supériorité des propriétés numériques sur la physique

L’argument central en faveur du Bitcoin réside dans ses propriétés intrinsèques, que les analystes jugent structurellement supérieures à celles de l’or pour l’environnement économique actuel. Ces propriétés sont souvent résumées par le concept de « sound money » ou monnaie saine.

Premièrement, la rareté absolue du Bitcoin est un avantage décisif. L’algorithme garantit que jamais plus de 21 millions de BTC ne seront créés. En comparaison, l’offre d’or, bien que limitée, continue d’augmenter.

Les coûts d’extraction de l’or explosent. Les mines deviennent de moins en moins productives. Malgré cela, le World Gold Council estime que la production mondiale stagne autour de 3 000 tonnes par an. Cette production continue dilue légèrement la valeur de l’or dans le temps.

Le Bitcoin fonctionne différemment. Son taux d’inflation diminue à chaque Halving. Cette mécanique est inscrite dans le protocole. Elle offre une garantie mathématique contre l’inflation. Une garantie que l’or ne peut pas égaler.

Deuxièmement, la portabilité et la vérifiabilité confèrent au Bitcoin une utilité moderne incomparable. Transférer des milliards de dollars en or nécessite des coffres-forts, une logistique lourde et des coûts de sécurité élevés.

Le transfert d’une valeur équivalente en Bitcoin se fait en quelques minutes, de manière quasi instantanée, et pour une fraction du coût, partout dans le monde. De plus, la pureté et l’authenticité d’un lingot d’or physique peuvent être complexes à vérifier ; en revanche, la validité d’un Bitcoin est garantie par le réseau cryptographique décentralisé lui-même.

La numérisation de la valeur est un impératif de la finance globale, et le Bitcoin est la réponse la plus efficiente à cet impératif.

L’adoption institutionnelle et la technologie placent le Bitcoin devant l’or

Enfin, le Bitcoin bénéficie d’une divisibilité illimitée, permettant de le fractionner jusqu’à huit décimales (le Satoshi). L’or, bien que divisible, devient encombrant et moins liquide à très petite échelle.

Ces caractéristiques techniques placent le Bitcoin en tête de l’évolution des actifs de stockage de valeur à l’ère numérique. Elles justifient une projection de sa capitalisation totale au-delà de celle de l’or. Aujourd’hui, cette estimation atteint environ $13 000 milliards.

L’argument le plus puissant pour le dépassement de l’or repose sur la dynamique d’adoption institutionnelle récente. Pendant longtemps, le Bitcoin a été considéré comme un actif spéculatif ou un « pari », mais ce récit est en train de s’inverser radicalement.

L’introduction des ETF Bitcoin spot a marqué un tournant historique en légitimant l’actif pour la finance traditionnelle. Ces produits réglementés facilitent l’accès des fonds de pension, des family offices et des grandes sociétés de gestion d’actifs qui étaient auparavant réticentes.

L’afflux de ces capitaux massifs crée un soutien structurel qui, selon les experts, atténuera la volatilité historique du Bitcoin, le rendant plus attractif en tant que réserve de valeur sérieuse. L’argent et l’infrastructure de la finance traditionnelle se déversent désormais vers le BTC, le remodelant en un actif de réserve respecté et normé.

De plus, l’adoption du Bitcoin est corrélée à un changement générationnel de la richesse. Les jeunes générations et les investisseurs technophiles affichent une préférence marquée pour le Bitcoin par rapport à l’or.

Bitcoin s’impose progressivement comme l’alternative crédible à l’or

La valeur totale des actifs mondiaux est en constante redistribution. Le Bitcoin capte une part croissante de ces flux. Il s’impose comme un complément moderne à l’or dans les allocations de portefeuille. Dans certains cas, il en devient même un substitut direct.

Des entreprises cotées détiennent désormais du Bitcoin dans leurs trésoreries. Certains États ont fait le choix d’adopter la cryptomonnaie comme monnaie légale. Ces évolutions confirment une chose. Le statut marginal du Bitcoin appartient désormais au passé.

C’est cette intégration progressive, mais exponentielle, dans le système financier global qui finira par faire converger sa capitalisation vers et au-delà de celle de l’or, validant sa position d’Or Numérique incontesté.

La course entre l’or et le Bitcoin n’est pas un concours de performance à court terme, mais plutôt une compétition de valeurs dans la durée. L’or jouira toujours de sa longue histoire, mais le Bitcoin offre une proposition de valeur améliorée, taillée pour le 21e siècle : rareté vérifiable, résistance à la censure et facilité de transfert.

Les analystes prévoient que la convergence des flux institutionnels et la supériorité technologique du BTC feront de son dépassement de l’or non pas une simple possibilité, mais une quasi-certitude au cours de la prochaine décennie.

