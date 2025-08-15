Altseason à l’horizon : les 4 cryptos à ne pas manquer

Pour Résumer
- Solana, Chainlink, Aave, Pepe promettent des gains.
- Bitcoin atteint 119 800 €.
- L’altseason 2025 s’annonce explosive.
Solana : le leader incontesté
Le marché crypto pulse. En effet, Solana (SOL), à 190 €, explose de 12 % en 24 heures, avec une capitalisation de 86 milliards d’euros.
Par ailleurs, son écosystème, boosté par 1,2 million d’adresses actives quotidiennes, attire Visa et Shopify. Effectivement, les ETF Solana, attendus pour octobre 2025, dopent l’optimisme, avec un potentiel de x5 à 950 € d’ici septembre.
D’ailleurs, les volumes de trading, à 11,56 milliards d’euros, surpassent ceux d’Ethereum. Cependant, un RSI à 64 frôle la zone surachetée, risquant une correction à 150 €.
Par ailleurs, la scalabilité de Solana, avec des frais à 0,0003 €, séduit les développeurs DeFi et NFT. Effectivement, SOL s’impose comme le fer de lance de l’altseason, porté par une adoption massive.
Chainlink et Aave : les piliers de la DeFi
Ces altcoins secouent l’écosystème. Chainlink (LINK), à 19,1 €, gagne 10 % grâce à son rôle dans 68 % des protocoles DeFi, connectant blockchains et données réelles.
Par ailleurs, Aave (AAVE), à 142 €, bondit de 15 % avec 10,83 milliards de dollars d’inflows dans ses ETF. Effectivement, ChatGPT voit LINK à 100 € et AAVE à 500 €, soit un x5 chacun.
D’ailleurs, l’Altcoin Season Index, à 59, approche le seuil de 75, signalant une rotation massive vers les altcoins.
Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques. Effectivement, la capitalisation crypto, à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), et une domination Bitcoin à 53,4 % confirment l’élan haussier.
Par ailleurs, les volumes sur Uniswap, en hausse de 18 %, amplifient le momentum.
Maxi Doge : un rookie à surveiller
Par ailleurs, son APY de staking à 797 % attire les degens, mais sa volatilité inquiète. Effectivement, un listing sur un exchange majeur pourrait le propulser à 0,025 €, soit un x100, d’ici septembre.
Perspectives : un bull run historique ?
Ce rally pourrait tout changer. En effet, une domination Bitcoin sous 50 % libérerait 200 milliards d’euros vers les altcoins, selon les analystes.
Par ailleurs, l’inauguration de Trump en 2026 et des ETF altcoins attendus pour Q3 2025 pourraient amplifier ce boom. Effectivement, Solana, Chainlink, Aave et Pepe bénéficient de narratifs solides : scalabilité, DeFi, et memecoin mania.
D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP.
Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et des incertitudes macroéconomiques restent des pièges. Cette altseason promet des gains explosifs, mais la prudence reste de mise.
À lire aussi :
- LIVE – Solana, Ethereum, XRP, Bitcoin, altcoins… – Toute l’actualité du 14 août 2025
- Le Bitcoin a réalisé un ATH, mais les actions du Trésor Bitcoin stagnent – pourquoi ?
- Sol et Ethereum, un avenir incertain avec des hausses spectaculaires ?
Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.