Pour Résumer

Solana, Chainlink, Aave, Pepe promettent des gains.

Bitcoin atteint 119 800 €.

L’altseason 2025 s’annonce explosive.

Solana : le leader incontesté

Le marché crypto pulse. En effet, Solana (SOL), à 190 €, explose de 12 % en 24 heures, avec une capitalisation de 86 milliards d’euros.

Par ailleurs, son écosystème, boosté par 1,2 million d’adresses actives quotidiennes, attire Visa et Shopify. Effectivement, les ETF Solana, attendus pour octobre 2025, dopent l’optimisme, avec un potentiel de x5 à 950 € d’ici septembre.

D’ailleurs, les volumes de trading, à 11,56 milliards d’euros, surpassent ceux d’Ethereum. Cependant, un RSI à 64 frôle la zone surachetée, risquant une correction à 150 €.

Par ailleurs, la scalabilité de Solana, avec des frais à 0,0003 €, séduit les développeurs DeFi et NFT. Effectivement, SOL s’impose comme le fer de lance de l’altseason, porté par une adoption massive.

Chainlink et Aave : les piliers de la DeFi

Ces altcoins secouent l’écosystème. Chainlink (LINK), à 19,1 €, gagne 10 % grâce à son rôle dans 68 % des protocoles DeFi, connectant blockchains et données réelles.

Par ailleurs, Aave (AAVE), à 142 €, bondit de 15 % avec 10,83 milliards de dollars d’inflows dans ses ETF. Effectivement, ChatGPT voit LINK à 100 € et AAVE à 500 €, soit un x5 chacun.

D’ailleurs, l’Altcoin Season Index, à 59, approche le seuil de 75, signalant une rotation massive vers les altcoins.

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques. Effectivement, la capitalisation crypto, à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), et une domination Bitcoin à 53,4 % confirment l’élan haussier.

Par ailleurs, les volumes sur Uniswap, en hausse de 18 %, amplifient le momentum.

Maxi Doge : un rookie à surveiller

memecoin, en presale à 0,0002505 €, a levé 500 000 € en une semaine, surfant sur la hype canine. Maxi Doge ($MAXI) fait parler de lui. En effet, ceen presale à 0,0002505 €, a levé 500 000 € en une semaine, surfant sur lacanine.