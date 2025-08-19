Analyse ChatGPT : XRP menace 3,04 $ – rebond critique ou chute imminente ?

Pour Résumer

XRP traverse un moment critique avec une correction de 2,69 %.

Malgré des préoccupations de sécurité concernant le XRP Ledger, l'adoption institutionnelle reste forte.

Les perspectives à court terme dépendent de la capacité de XRP à maintenir ce support.

Analyse XRP de ChatGPT : correction après un rallye

XRP a enregistré une baisse de 2,69 %, se stabilisant autour de 3,00 $, après avoir atteint un sommet de 3,08 $. Ce recul teste un support clé au niveau de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours à 2,94 $.

Cette correction intervient dans un environnement volatile, où des rapports de sécurité ont affecté la confiance institutionnelle.

Indicateurs techniques suggèrent une divergence haussière

Le RSI à 46,45 indique une situation neutre à baissière, proche des conditions de survente. Le MACD est légèrement baissier à -0,0290, mais un histogramme positif à 0,0593 suggère un potentiel retournement de tendance.

Ces signaux montrent que la pression vendeuse pourrait se dissiper, et que XRP pourrait redémarrer une reprise.

La volatilité augmente avec un volume institutionnel élevé

Avec un volume de 122 millions de XRP échangés, la participation institutionnelle est manifeste, surtout pendant cette correction. L’ATR (Average True Range) à 2,41 montre une volatilité élevée, signalant de possibles mouvements majeurs dans un avenir proche.

Le rapport de sécurité renforce l’incertitude

Les inquiétudes concernant la sécurité de XRP Ledger, classé dernier parmi 15 blockchains selon un récent rapport, ont alimenté cette correction.

Malgré une réponse baissière de 2,69 %, XRP montre une relative résistance comparée à d’autres actifs du marché. En effet, le marché global a enregistré des liquidations de 360 millions de dollars, mais XRP a maintenu sa position, ce qui prouve sa solidité fondamentale.

🚨 Teucrium CEO reveals Ripple’s bold plan 😳😳 40B $XRP on balance sheet possible banking license At $3 = Top 20 global bank

At $6+ = Top 10, even #1 worldwide Ripple isn’t just payments it’s building banking power at scale 🏦 pic.twitter.com/Nbmq7XM7ct — Xaif Crypto🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) August 18, 2025

Une adoption institutionnelle en plein essor

XRP conserve une capitalisation boursière de 179,44 milliards de dollars, malgré les préoccupations de sécurité. Le volume de trading a explosé à 7,48 milliards de dollars, une indication de repositionnement institutionnel.

Le ratio volume/capitalisation de 10,15 % confirme l’activité exceptionnelle des grands acteurs durant cette période d’incertitude.

Perspectives sociales et développement de l’infrastructure

Le sentiment social autour de XRP reste mitigé, avec une baisse de son AltRank à 542. Cependant, les mentions et les engagements montrent une attention soutenue de la part des investisseurs.

Les prévisions de Ripple, avec une expansion de son infrastructure, continuent de renforcer l’intérêt pour XRP malgré les défis de sécurité.

ChatGPT : enjeu crucial pour la suite

XRP se trouve à un carrefour technique important, testant un support crucial à 2,94 $. Si ce niveau est défendu, il pourrait relancer la tendance haussière, visant les niveaux de résistance à 3,25 $ et au-delà.

En cas de rupture, le prochain support majeur se situe autour de 2,72 $. De ce fait, cela offrira une opportunité d’accumulation avant un potentiel rebond.

Les prévisions pour les trois prochains mois

Scénario de reprise (40%)

Si le support à 2,94 $ tient, XRP pourrait grimper vers 3,25 $ à 3,50 $, avec un potentiel de hausse de 8 à 17 %.

Consolidation prolongée (35%)

Les préoccupations sécuritaires pourraient entraîner une consolidation entre 2,80 $ et 3,20 $, permettant aux indicateurs techniques de se stabiliser.

Correction profonde (25%)

Si le support à 2,94 $ cède, XRP pourrait chuter vers 2,72 $ à 2,85 $, représentant une baisse de 8 à 12 %.

Un test décisif pour XRP

L’avenir immédiat de XRP dépend de sa capacité à maintenir le support à 2,94 $. Si ce niveau est préservé, un retour à 3,25 $ à 3,50 $ pourrait suivre.

Cependant, une rupture en dessous de ce niveau pourrait indiquer une correction plus profonde. Et ce, avant un rebond potentiel vers des cibles plus élevées.

Source : AInvest

