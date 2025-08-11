BlackRock suspend son ETF XRP, 5 raisons de l’hésitation

Pour Résumer

BlackRock reste en retrait face à la concurrence, notamment ProShares et Grayscale, qui ont déjà déposé des demandes d'ETF XRP.

L'entreprise privilégie Bitcoin et Ethereum, en raison de l'intérêt limité de ses clients pour d'autres cryptomonnaies comme le XRP.

La forte concurrence sur le marché des ETF XRP, associée à l'incertitude réglementaire et aux coûts opérationnels, influence la décision de BlackRock.

En retrait face à la concurrence

ProShares et Grayscale ont déposé des demandes d’ETF XRP, mais BlackRock reste en retrait, soulevant des questions parmi les investisseurs.

Les investisseurs s’interrogent sur la position de BlackRock. C’est le cas car d’autres acteurs comme ProShares et Grayscale avancent avec leurs demandes.

Voici 5 raisons expliquant pourquoi BlackRock suspend son ETF XRP, malgré les attentes de la communauté :

Who will pay for U.S. tariffs? In this week’s #MarketTake, Nicholas Fawcett, Senior Economist at the BlackRock Investment Institute, looks at how it might vary across and within sectors – yet #AI and other themes keep powering U.S. corporate earnings 👉https://t.co/fH4RdzUXVt pic.twitter.com/wZF8xvU1LC — BlackRock (@BlackRock) August 6, 2025

BlackRock privilégie Bitcoin et Ethereum pour ses clients

Premièrement, BlackRock invoque l’intérêt limité de ses clients pour des cryptomonnaies autres que le Bitcoin et l’Ethereum. Robert Mitchnick, responsable des actifs numériques chez BlackRock, pense que le Bitcoin reste la priorité principale. Juste après arrive Ethereum.

Lors de la conférence Bitcoin Investor Day en mars 2024, il a précisé que d’autres cryptos n’intéressaient pas autant leur clientèle.

L’entreprise attend des clarifications réglementaires sur les altcoins

La prudence stratégique de BlackRock face à l’incertitude réglementaire influencé cette décision. Bien que le XRP soit considéré comme un titre non coté sur les bourses publiques, la réglementation des altcoins reste floue.

BlackRock attend probablement des éclaircissements supplémentaires de la part de la SEC avant de se lancer dans les ETF sur altcoins.

Concurrence accrue limite les rendements des ETF XRP

La concurrence sur le marché des ETF XRP pourrait diminuer les rendements potentiels. En août 2025, sept sociétés, dont Grayscale et Franklin Templeton, avaient déjà déposé des demandes d’ETF XRP au comptant.

Cette forte concurrence limite les opportunités de rendement pour BlackRock, qui pourrait ne pas voir un grand avantage à se lancer dans ce marché saturé.

Attentes de hausse de prix vs stratégie BlackRock

Les attentes des investisseurs XRP concernant une hausse de prix ne correspondent peut-être pas à la stratégie de BlackRock. Selon Polymarket, les chances d’approbation d’un ETF XRP au comptant en 2025 sont de 77 %. Cependant, BlackRock pourrait juger cet investissement non rentable à court terme en raison des coûts opérationnels associés.

BlackRock privilégie des marchés où XRP est faible

La perspective mondiale de BlackRock privilégie des marchés où la demande de XRP est moins prononcée. La communauté XRP est active sur X, mais une majorité des transactions provient d’Asie, où BlackRock est moins présent. Cette faible présence de BlackRock en Asie influence probablement sa décision concernant un ETF XRP.

En ce moment, le XRP se négocie autour de 3,27 $.

Source : AInvest

