Aptos à 4,80 $ : 54 millions de dollars pour relancer sa dynamique ?

Aptos connaît un rebond important avec un intérêt ouvert croissant, signalant une stabilité dans les positions des traders.

Le déblocage de 54 millions de dollars d'APT pourrait exercer une pression à la vente, selon la réaction du marché.

L'analyse technique montre une dynamique neutre avec des résistances clés, notamment le prix de 4,65 $, déterminant pour les prochaines évolutions d'Aptos.

Aptos : rebond important et intérêt ouvert croissant

Aptos expérimente en ce moment un rebond assez important. L’intérêt ouvert pour les contrats à terme APT a augmenté de 0,71 %, atteignant 368,56 millions de dollars.

Cette stabilité dans l’intérêt ouvert suggère que les traders conservent leurs positions, malgré la baisse du volume des produits dérivés. Cela montre un engagement soutenu plutôt qu’une rotation rapide des positions. Cependant, un événement crucial pourrait influencer cette dynamique.

Déblocage d’APT : potentiel impact sur le marché

Le 12 août, 11,31 millions d’APT, soit environ 54 millions de dollars, seront débloqués, représentant environ 2,2 % de l’offre totale en circulation. Cette libération de jetons pourrait générer de la pression à la vente, surtout si les détenteurs décident de réaliser des profits. Toutefois, l’impact de cet événement dépendra de la capacité du marché à absorber cette nouvelle offre.

Ce déblocage intervient dans un contexte où Aptos continue de se renforcer dans la finance décentralisée (DeFi) et la tokenisation des actifs réels. En juillet, le lancement du protocole Decibel Trading a amélioré l’efficacité des transactions sur la chaîne.

Parallèlement, le secteur de la tokenisation des actifs réels a dépassé les 720 millions de dollars en valeur totale bloquée. Ainsi, cela a attiré des acteurs majeurs comme BlackRock et Franklin Templeton.

L’analyse technique d’Aptos montre une tendance haussière à court terme. Depuis le 5 août, l’APT a affiché des creux plus élevés, soutenus par des moyennes mobiles sur 10, 20, 30 et 50 périodes en territoire d’achat. Cependant, les moyennes mobiles sur 100 et 200 jours restent en territoire vendeur, ce qui suggère une fragilité à plus long terme.

RSI neutre, Aptos face à des résistances clés

Le RSI (indice de force relative) actuel de 54,56 indique une dynamique neutre, avec un potentiel de mouvement dans les deux sens. Le MACD et le momentum à 10 jours signalent une légère pression acheteuse. Toutefois, des signes de surachat sur le RSI stochastique suggèrent un risque de recul.

Si le prix reste au-dessus de 4,65 $, Aptos pourrait tester 4,85 $ et même se diriger vers 5,00 $. En revanche, un échec à maintenir 4,65 $ pourrait entraîner un retour à 4,50 $. Pire, potentiellement 4,35 $. Le déblocage d’aujourd’hui pourrait jouer un rôle déterminant dans l’évolution du prix d’Aptos.

