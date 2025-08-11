Ethereum retrouve des niveaux inédits depuis plus de 3 ans

Pour Résumer

Ethereum atteint 3 950 €, record depuis 2022.

Une altseason explosive se profile pour 2025.

Les investisseurs anticipent des gains massifs.

Ethereum : un retour en force

Ethereum fait des étincelles. En effet, avec une hausse de 6,8 % en 24 heures, l’ETH atteint 3 950 €, un niveau jamais vu depuis janvier 2022.

Par ailleurs, l’upgrade Dencun de 2024 a réduit les frais de transaction à 0,75 €, dopant la scalabilité. Les rollups, comme Arbitrum et Optimism, gèrent désormais 2,8 millions de transactions quotidiennes, renforçant l’attractivité d’Ethereum pour les développeurs et les investisseurs.

D’ailleurs, les ETF Ethereum ont capté 4,5 milliards d’euros d’inflows nets en 2025, selon les données du marché.

Effectivement, l’ETH/BTC ratio, à 0,037, a grimpé de 42 % en un mois, signalant un appétit croissant pour les altcoins.

Ce dynamisme attire beaucoup les institutionnels, avec des géants comme BlackRock augmentant leurs allocations.

Cependant, le RSI à 69 frôle la zone surachetée, et une correction à 3 500 € pourrait donc survenir si les prises de bénéfices s’accélèrent.

Par ailleurs, l’adoption massive de la DeFi, avec 96 milliards d’euros verrouillés sur Ethereum, soutient ce rally. Les smart contracts, qui sont utilisés par 68 % des protocoles DeFi, consolident la domination d’Ethereum.

Effectivement, ce momentum pourrait redéfinir le paysage crypto, mais la prudence reste nécessaire face à la volatilité.

Le marché crypto s’emballe

Ce rally secoue l’écosystème. Le Bitcoin, à 119 800 €, gagne 2,1 %, mais la capitalisation totale du marché crypto bondit de 3,2 % à 4 200 milliards d’euros.

Par ailleurs, des altcoins comme Solana (+8,4 % à 185 €) et XRP (+11 % à 2,85 €) surfent sur la vague. Effectivement, la domination du Bitcoin, à 53,4 %, recule légèrement, signe d’une rotation massive vers les altcoins, comme en 2021.

D’ailleurs, un piratage de 32 millions d’euros en juin 2025 a secoué la DeFi, rappelant les risques de sécurité. Cependant, la confiance reste vraiment forte, portée par des fondamentaux solides.

Par ailleurs, les investisseurs anticipent un ETH à 5 000 € d’ici octobre, dopé par la clarté réglementaire de MiCA en Europe. Effectivement, les volumes de trading sur les DEX, comme Uniswap, ont grimpé de 28 %, renforçant l’élan.

Cependant, des incertitudes planent. Une correction du Nasdaq, en baisse de 1,4 % à 17 600 points, pourrait freiner ce bull run. D’ailleurs, les liquidations de shorts, à 820 millions d’euros, signalent une forte pression haussière, mais aussi un risque de repli brutal.

Perspectives : une altseason historique ?

Ce pic d’Ethereum pourrait déclencher une altseason légendaire. En effet, les analystes visent un ETH à 8 000 € d’ici fin 2025, porté par la DeFi et les NFT, qui représentent 31 % des volumes crypto mondiaux.

Par ailleurs, des altcoins comme Cardano pourraient atteindre 3 €, et XRP viser 7 € si les régulations s’assouplissent. Effectivement, une allocation institutionnelle de 1 % aux cryptos pourrait injecter 35 milliards d’euros dans le marché.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec des actifs comme Solana ou Chainlink.

Cependant, la volatilité reste un piège : un repli de l’ETH à 3 500 € mettrait 830 millions d’euros de positions longues en danger. Ce rally promet des gains explosifs, mais la prudence reste de mise pour surfer cette vague sans se brûler.

