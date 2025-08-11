Samson Mow prédit un retour massif des investisseurs vers Bitcoin

Pour Résumer

Samson Mow prévoit un retour des capitaux vers Bitcoin à mesure que l’ETH se stabilise.

Il estime que les investisseurs vendront leur ETH pour réinvestir dans Bitcoin une fois que l’ETH aura atteint un sommet.

Cependant, certains experts, comme Anthony Sassano et Ted Pillows, suggèrent que l’ETH pourrait encore dépasser ses précédents records, entraînant un cycle de rotation entre altcoins et Bitcoin.

Ethereum atteint 4 303 $ : une tendance haussière significative

Samson Mow a fait ces commentaires après que l’Ether ait atteint 4 303 $ dimanche. Ainsi, cela marque sa clôture hebdomadaire la plus élevée depuis novembre 2021.

L’augmentation de l’ETH de 21 % a été alimentée par des rotations de Bitcoin, selon Mow. Il a précisé que de nombreux détenteurs d’ETH à long terme, notamment ceux issus des ICO, détiennent déjà des quantités significatives de Bitcoin. Selon lui, ces investisseurs utilisent l’ETH pour gonfler de nouveaux actifs du marché, notamment grâce à l’émergence des trésoreries Ethereum.

Mow prédit que l’ETH sera vendu pour Bitcoin

Mow prévoit qu’une fois que l’ETH aura suffisamment grimpé, ces investisseurs vendront leurs ETH. Ils réinvestiront alors leurs bénéfices dans le Bitcoin, créant ainsi une nouvelle génération de d »investisseurs .

Pour Mow, l’Ethereum ne présente pas un intérêt à long terme, car il doute de sa capacité à dépasser son précédent sommet historique. Il prédit que plus le marché approchera ce niveau, plus l’incitation à vendre augmentera, il appelle cela le dilemme du détenteur.

Actuellement, le ratio ETH/BTC se situe à 0,036. En gros, le double de son plus bas niveau observé en avril. Toutefois, tous ne partagent pas l’avis de Mow. Anthony Sassano, partisan d’Ethereum, rejette cette analyse, la qualifiant de rhétorique old school des maximalistes du Bitcoin. Selon lui, cela pourrait même être un signe haussier pour l’ETH.

De son côté, l’investisseur Ted Pillows a proposé une analyse plus cyclique. Il s’attend à ce que l’ETH dépasse son précédent sommet historique avant qu’une nouvelle saison des altcoins n’émerge. Cela coïnciderait avec un retour des capitaux vers le Bitcoin à 140 000 $, avant que ceux-ci ne se redirigent vers l’ETH et d’autres altcoins.

Rotation cyclique du marché, Bitcoin perd 10%

Cette rotation cyclique a été observée lors de précédents marchés haussiers. La domination du Bitcoin a d’ailleurs chuté de 10 % depuis fin juin, avec des traders se tournant vers des actifs alternatifs.

Vitalik Buterin, co-fondateur d’Ethereum, a mis en garde contre les risques liés à l’essor des trésoreries ETH. Il a exprimé des préoccupations sur les effets d’un levier excessif sur le long terme.

La semaine dernière, BitMine Immersion Technologies a ajouté 208 137 ETH à ses réserves, portant son portefeuille total à 833 137 ETH. Cette décision renforce la position de BitMine en tant que plus grande société de trésorerie détenant des Ethereum. Elle se classe désormais au quatrième rang mondial des trésoreries de cryptomonnaies.

Great stuff Merlin 🧙 https://t.co/8A7TVPoR7e — Bitmine BMNR (@BitMNR) August 9, 2025

Tentez votre chance avec Bitcoin Hyper

La prévente de Bitcoin Hyper se présente comme une opportunité exceptionnelle pour les investisseurs en quête de rendements explosifs. Alors que les rotations cycliques du marché suscitent des mouvements entre Ethereum et Bitcoin, Bitcoin Hyper pourrait bien être l’actif à surveiller.

Avec une stratégie de croissance agressive et des soutiens solides, cette crypto se positionne pour prendre de l’ampleur. Ne manquez pas cette chance de vous positionner tôt dans ce projet prometteur avant que la demande ne s’emballe.

Découvrir Bitcoin Hyper

Source : Coin Telegraph

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.