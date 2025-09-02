Données crypto mondiales : séisme réglementaire venu de Corée

Pour Résumer

Dès 2025, la Corée du Sud commencera à collecter les données crypto internationales, avant un échange massif prévu en 2027 avec 48 pays.

Toutes les transactions des investisseurs coréens seront désormais signalées, renforçant la coopération fiscale mondiale et limitant les marges pour l’évasion.

Bien que la taxation des plus-values reste reportée à 2027, Séoul s’impose déjà comme un pionnier du contrôle transfrontalier des cryptomonnaies.

Nouvelles règles pour les échanges coréens

Dès 2026, les plateformes coréennes devront collecter des informations détaillées sur les transactions étrangères. Quelques exemples d’entreprises sont par exemple Upbit et Bithumb. Ces données seront transmises automatiquement aux pays de résidence des investisseurs concernés. Ainsi, cela renforcera la coopération fiscale mondiale.

Un premier jalon sera franchi en 2025 avec la collecte systématique. Ce sera fait avant un échange massif de données en 2027 avec 48 pays. Ce processus fait de Séoul l’un des acteurs les plus avancés dans la surveillance transfrontalière crypto à l’international.

Impact sur les investisseurs coréens

Jusqu’ici, seulement les comptes étrangers supérieurs à 500 millions de wons nécessitaient obligatoirement un signalement fiscal. Désormais, toutes les transactions internationales de résidents coréens seront enregistrées. Ensuite, elles seront transmises à l’administration fiscale nationale.

Cette mesure vise à limiter l’évasion fiscale. De plus, elle sert à encadrer un marché qui a explosé en volume depuis quelques années déjà.

Binance and Tether are watching Korea. The country is emerging as a key battleground in the global stablecoin race. Parliament debates multiple competing bills. They aim to define issuance, reserves, oversight. Some drafts include capital thresholds as low as 500M KRW, others… pic.twitter.com/vSIGDZQ9kA — 0xPurson (@Purson77) September 1, 2025

Transparence avant la taxation

Le gouvernement insiste sur le fait que le CARF ne signifie pas taxation immédiate pour les investisseurs coréens. La taxation des plus-values crypto a déjà été repoussée à 2027, malgré l’avance de pays comme les États-Unis et l’Allemagne.

L’objectif officiel est d’instaurer un cadre de reporting standardisé. Ce dernier servira de base à une future fiscalité mondiale. D’ailleurs, le ministère des Finances estime que cette approche permettra de prévenir la dissimulation d’actifs offshore. Puis, cela donnera la possibilité d’anticiper la régulation globale.

Les conséquences pour le marché crypto

Mondialement, ce changement marque une étape cruciale dans l’évolution réglementaire des cryptos. Pour les traders, cela signifie une surveillance accrue. Par la suite, cela implique une marge de manœuvre réduite pour les opérations transfrontalières.

En 2027, de nouvelles règles fiscales seront probablement alignées sur les standards internationaux. Cette transition souligne la volonté des autorités coréennes d’être un pionnier du contrôle crypto tout en préservant l’innovation.

Les enseignements majeurs pour les investisseurs

Le dispositif prévoit un partage de données crypto entre la Corée et 48 pays dès 2027, avec une collecte systématique des transactions étrangères dès 2025 sur Upbit et Bithumb. Les investisseurs coréens ont déjà déclaré 11,1 trillions de wons d’actifs numériques en 2024, un chiffre en hausse de 700 milliards par rapport à l’année précédente.

Malgré cette intensification du suivi, la taxation domestique des plus-values reste reportée à 2027. Ce calendrier place les traders face à une surveillance accrue visant à limiter l’évasion fiscale tout en imposant une transparence mondiale sans précédent.

Le mot de la fin

La Corée du Sud se positionne désormais comme un acteur clé dans la transformation réglementaire mondiale des cryptomonnaies.

Cette orientation place la transparence et la coopération fiscale au centre, annonçant une ère de contrôle renforcé pour le marché crypto.

