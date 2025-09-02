L’ESMA pointe les risques des actions tokenisées pour les particuliers

Pour Résumer

L’ESMA alerte sur les risques des actions tokenisées pour particuliers.

Volatilité, fraude et manque de régulation menacent les investisseurs retail.

Cette mise en garde pourrait freiner l’adoption de la tokenisation.

Une popularité croissante, mais risquée

Les actions tokenisées gagnent du terrain. En 2025, leur marché atteint 240 milliards de dollars, en hausse de 300 % depuis 2024. Effectivement, ces actifs numériques, représentant des parts d’entreprises sur la blockchain, attirent les particuliers.

Les plateformes comme Avalanche ou Polygon facilitent leur accès. Les investisseurs retail achètent des fractions d’actions d’Apple ou Tesla pour 10 $. Par ailleurs, la tokenisation promet liquidité et transparence.

Mais l’ESMA souligne des dangers. La volatilité des tokens, souvent corrélée aux cryptos, dépasse celle des actions classiques. En août 2025, 60 % des tokens ont fluctué de 20 % en une semaine.

D’ailleurs, le manque de régulation expose à des manipulations. Des pump-and-dump ont coûté 1,2 milliard de dollars aux particuliers depuis janvier. Les petits investisseurs, moins aguerris, sont les premières victimes.

Fraudes et opacité : un terrain glissant

L’ESMA pointe aussi les risques de fraude. Certaines plateformes non régulées émettent des tokens sans actifs sous-jacents. Effectivement, 15 % des projets tokenisés en 2025 sont des arnaques, selon les données.

Par ailleurs, l’opacité des smart contracts complique la vérification. Les particuliers peinent à identifier les émetteurs fiables. En 2024, 800 millions de dollars ont été perdus dans des scams tokenisés.

D’ailleurs, la complexité technique rebute. Les investisseurs retail méconnaissent les portefeuilles numériques ou les gas fees. Cette barrière augmente les erreurs, comme des pertes lors de transferts.

L’ESMA insiste sur le besoin de protection. Elle recommande des audits stricts des plateformes. Mais cela pourrait freiner l’innovation blockchain en Europe.

Impacts et perspectives pour le marché

Cette alerte affecte le marché crypto. Les actions tokenisées représentent 6 % de la capitalisation crypto totale, soit 228 milliards de dollars. Effectivement, un durcissement réglementaire risque de ralentir leur adoption.

Par ailleurs, les investisseurs institutionnels restent prudents. BlackRock, avec 10 milliards de dollars en tokens, exige des cadres clairs. L’ESMA pourrait imposer des licences dès 2026.

D’ailleurs, des pays comme la Suisse adoptent une approche plus souple. Leur marché tokenisé croît de 25 % par an. L’Europe risque de perdre du terrain si les règles étouffent l’innovation.

Cependant, l’ESMA vise à protéger les particuliers. Une régulation équilibrée pourrait renforcer la confiance. En 2025, 70 % des retail hésitent face aux tokens par manque de clarté.

Cette mise en garde secoue le secteur. Les investisseurs doivent redoubler de vigilance. La tokenisation, bien que prometteuse, n’est pas sans risques.

