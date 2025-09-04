LIVE – Bitcoin, Ethereum, Solana, ETF, stablecoins… – Toute l’actualité du 04 septembre 2025

Journaliste spécialisée dans l’écosystème crypto et Web3, Oriane décrypte l’actualité des marchés, des projets blockchain et des grandes tendances du numérique pour Coinspeaker. Issu d’une formation en business et passionnée par l’univers décentralisé, elle explore les mutations technologiques, les enjeux économiques et les mouvements sociétaux liés aux cryptomonnaies. Forte de plusieurs années d’expérience dans la rédaction de contenus web, elle s’est progressivement tournée vers l’univers des actifs numériques, avec un intérêt marqué pour les dynamiques géopolitiques et macroéconomiques qui façonnent ce secteur en constante mutation. Rédactrice passionnée, son objectif est de décrypter l’actualité du Web3, des blockchains et des marchés numériques pour offrir aux lecteurs des analyses claires, fiables et percutantes
Pour Résumer
- Bitcoin recule légèrement malgré des flux positifs sur les ETF.
- Ethereum profite d’un soutien institutionnel, mais reste sous pression technique.
- Solana valide une upgrade majeure et pourrait viser 250 $ d’ici fin 2025.
Bitcoin et Ethereum en phase d’ajustement
Bitcoin reste actuellement sous les 111 000 $. Pourtant, les signaux fondamentaux restent positifs : les ETF américains ont enregistré 332 millions de dollars d’entrées nettes et U.S. Bancorp a rouvert ses services de gestion pour BTC, un élément qui confirme le retour des institutionnels.
Le point technique pivot du mois reste situé autour de 119 000 $, avec 100 000 $ comme support psychologique majeur.
Ethereum, quant à lui, se maintient au-dessus des 4 360 $. Malgré des sorties notables sur les ETF ETH, les réserves stratégiques de certaines entreprises ont compensé avec 330 000 ETH achetés récemment, signalant au passage une confiance persistante. La mise à jour Fusaka, prévue pour l’automne, suscite aussi un regain d’intérêt autour d’un possible rebond vers 5 000 $.
Solana, ETF et stablecoins montent en puissance
De son côté, Solana confirme sa dynamique. Le token recule légèrement à 206,5 $, mais reste en hausse de 33 % sur un mois. L’adoption de la proposition Alpenglow, qui réduit la finalité des transactions à 150 millisecondes, pourrait propulser SOL jusqu’à 250 $ selon certains analystes.
Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Ethereum, Solana, et les stablecoins et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.
À lire aussi :
- Solana mise tout sur Alpenglow : vers un nouveau bull run ?
- La société Bitcoin des Winklevoss entre en Bourse à Amsterdam
- LIVE – Bitcoin, XRP, Ethereum, altcoins… – Toute l’actualité du 03 septembre 2025