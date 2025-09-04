LIVE – Bitcoin, Ethereum, Solana, ETF, stablecoins… – Toute l’actualité du 04 septembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin recule légèrement malgré des flux positifs sur les ETF.

Ethereum profite d’un soutien institutionnel, mais reste sous pression technique.

Solana valide une upgrade majeure et pourrait viser 250 $ d’ici fin 2025.

Bitcoin et Ethereum en phase d’ajustement

Bitcoin reste actuellement sous les 111 000 $. Pourtant, les signaux fondamentaux restent positifs : les ETF américains ont enregistré 332 millions de dollars d’entrées nettes et U.S. Bancorp a rouvert ses services de gestion pour BTC, un élément qui confirme le retour des institutionnels.

Le point technique pivot du mois reste situé autour de 119 000 $, avec 100 000 $ comme support psychologique majeur.

Ethereum, quant à lui, se maintient au-dessus des 4 360 $. Malgré des sorties notables sur les ETF ETH, les réserves stratégiques de certaines entreprises ont compensé avec 330 000 ETH achetés récemment, signalant au passage une confiance persistante. La mise à jour Fusaka, prévue pour l’automne, suscite aussi un regain d’intérêt autour d’un possible rebond vers 5 000 $.

Solana, ETF et stablecoins montent en puissance

De son côté, Solana confirme sa dynamique. Le token recule légèrement à 206,5 $, mais reste en hausse de 33 % sur un mois. L’adoption de la proposition Alpenglow, qui réduit la finalité des transactions à 150 millisecondes, pourrait propulser SOL jusqu’à 250 $ selon certains analystes.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Ethereum, Solana, et les stablecoins et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

