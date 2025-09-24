Brian Armstrong prédit un Bitcoin à 1 million $ d’ici 2030

Pour Résumer

Armstrong voit Bitcoin à 1 million $ d’ici 2030.

Adoption institutionnelle et rareté propulsent le prix.

Le BTC en légère baisse à 112 556 $.

La prédiction d’Armstrong : 1 million $ réaliste ?

Brian Armstrong, figure emblématique de Coinbase, lance sa prédiction lors d’un podcast le 20 août 2025. Il affirme que Bitcoin atteindra 1 million $ d’ici 2030, porté par l’adoption massive. Effectivement, il compare le BTC à l’or, avec une supply limitée à 21 millions d’unités.

De plus, Armstrong met en avant les ETF spot, qui ont attiré 25 milliards de dollars en 2025. En outre, BlackRock détient 350 000 BTC, soit 1,8 % de la supply. D’ailleurs, cette institutionnalisation dope la légitimité.

Le RSI à 69 signale un momentum haussier pour le BTC à 112 556 $. Effectivement, le support à 110 000 $ tient ferme. En effet, la capitalisation atteint 2,24 billions de dollars.

Armstrong insiste sur la rareté post-halving. De plus, les récompenses à 3,125 BTC par bloc renforcent la pression haussière. En outre, 70 % des analystes partagent une vision similaire.

Facteurs clés : adoption et régulation

L’adoption institutionnelle est le moteur principal. Armstrong cite les réserves stratégiques, comme celle US de 28 988 BTC. Effectivement, cela positionne Bitcoin comme actif souverain.

De plus, la régulation pro-crypto sous Trump accélère le mouvement. En outre, le GENIUS Act clarifie les stablecoins, à 290 milliards de dollars. D’ailleurs, cela attire les banques traditionnelles.

Les volumes quotidiens atteignent 50 milliards de dollars. Effectivement, les whales accumulent 19 130 adresses record. En effet, l’inflation à 3,1 % fait du BTC un hedge idéal.

Armstrong prévoit une capitalisation de 20 billions pour Bitcoin. De plus, cela équivaudrait à l’or actuel. En outre, les pays émergents comme El Salvador boostent l’adoption.

Impacts sur le marché crypto

Cette prédiction enflamme l’écosystème. Solana grimpe à 210$, avec TVL à 10,7 milliards de dollars. Effectivement, les altcoins suivent le BTC.

De plus, Ethereum perd 7.7 % à 4 178 $. En outre, la DeFi voit 88,8 milliards de dollars en TVL. D’ailleurs, les ETF crypto totalisent 25 milliards d’entrées.

Cependant, la volatilité persiste. En effet, 80 % des altcoins corrigent post-hype. De plus, les liquidations atteignent 200 millions de dollars.

Effectivement, la confiance retail monte. De plus, Binance renforce sa conformité. En outre, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : vers 1 million $ ou bulle ?

Armstrong peut-il avoir raison ? ChatGPT 5 aligne sur 150 000 $ d’ici fin 2025. Effectivement, une adoption globale propulserait le BTC.

De plus, des lois comme MiCA en Europe harmonisent les règles. En outre, une réserve chinoise pourrait surprendre. D’ailleurs, 10 billions d’investissements sont attendus.

Cependant, les risques montent. En effet, le minage consomme 150 TWh par an et des régulations strictes pourraient freiner le processus.

Septembre 2025 reste incertain et la prédiction d’Armstrong inspire. D’ailleurs, les traders parient sans hésitations sur l’or numérique mais la prudence s’impose.

À lire aussi :