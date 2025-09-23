Pour Résumer

La SEC prépare une exemption d’innovation pour permettre aux entreprises crypto de lancer plus vite leurs produits.

Paul Atkins veut offrir un cadre souple, tout en travaillant avec le CFTC et le Congrès pour clarifier les règles.

Cette ouverture pourrait marquer un tournant pour les IPOs et l’adoption institutionnelle des cryptos.

La SEC veut assouplir les règles pour l’innovation crypto

La Securities and Exchange Commission (SEC) prépare un virage réglementaire majeur. Son président, Paul Atkins, a annoncé la mise en place d’une “innovation exemption” d’ici à la fin de l’année 2025.

Cette mesure offrirait aux entreprises crypto la possibilité de lancer rapidement de nouveaux produits, sans subir immédiatement le carcan réglementaire qui freine aujourd’hui l’innovation.

Un changement de ton à la SEC

Jusqu’ici, la SEC s’était surtout illustrée par sa politique de « régulation par l’application », multipliant les actions en justice contre les plateformes et émetteurs de tokens. Le discours de Paul Atkins marque une rupture.

Selon lui, certaines règles actuelles ne sont pas adaptées aux spécificités de la blockchain. Résultat : au lieu d’attendre des mois de clarifications, les sociétés innovantes pourraient obtenir un cadre temporaire pour tester et mettre en marché leurs services.

Ce projet d’exemption n’arrive pas par hasard. Il s’inscrit dans la continuité de Project Crypto, lancé en juillet dernier. Déjà à l’époque, Atkins avait reconnu la nécessité de créer un terrain réglementaire mieux ajusté aux actifs numériques.

L’idée d’une plateforme “super app” intégrant à la fois actions et cryptomonnaies avait même été évoquée.

Une dynamique renforcée par le dialogue avec le CFTC

Cette annonce intervient à quelques jours du roundtable SEC-CFTC, prévu le 29 septembre. L’objectif est clair : rapprocher les deux régulateurs pour établir un socle commun, indispensable à un marché plus lisible.

Car, sans coordination, la fragmentation réglementaire continue de freiner les initiatives.

Le timing est d’autant plus stratégique que la SEC a publié, début septembre, son programme réglementaire du printemps 2025. Parmi les priorités : de nouvelles règles sur l’offre et la vente d’actifs crypto, incluant des exemptions et safe harbors pour les acteurs conformes.

Des IPOs crypto qui changent la perception du marché

L’autre ambition affichée par Paul Atkins est de créer une base stable pour les introductions en bourse. Les IPOs de Circle, Gemini et Bullish ont déjà montré que l’écosystème crypto pouvait s’intégrer dans le marché boursier traditionnel. BitGo vient également de déposer son dossier auprès de la SEC.

« Les investisseurs réalisent à quel point certaines entreprises crypto sont devenues massives », observe Hunter Horsley, PDG de Bitwise.

Selon lui, l’ouverture de la Bourse américaine à ces sociétés n’est qu’un début. Elle devrait aussi inciter d’autres acteurs encore privés à franchir le pas, renforçant l’idée que la crypto est désormais une industrie installée.

Une réforme qui prépare le terrain législatif

La SEC assure de travailler en parallèle avec le Congrès sur le Crypto Market Structure Bill, encore en discussion. L’exemption annoncée jouerait alors un rôle transitoire : elle donnerait de l’air aux entreprises en attendant l’adoption définitive du texte.

Paul Atkins souligne qu’il ne s’agit pas d’une dérégulation au détriment des investisseurs, mais bien d’un soutien à l’innovation sans fragiliser le secteur. La SEC, pour la première fois depuis longtemps, donne un signal positif à son marché : elle veut combiner rigueur et souplesse.

Pour les startups comme pour les grands groupes, ce changement pourrait ouvrir un nouvel âge d’or de l’expérimentation. Les prochains mois diront si cette promesse d’assouplissement se traduit concrètement dans les faits, ou si le poids des procédures reprendra vite le dessus.

Source : Bloomberg

