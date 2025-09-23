Ce que la politique impose aujourd’hui au monde crypto

Pour Résumer

Le Royaume-Uni et les États-Unis lancent une task force pour harmoniser les règles crypto.

La France et d’autres États membres veulent centraliser la supervision européenne.

Les stablecoins conformes s’imposent, tandis que les licences deviennent un champ de bataille réglementaire.

Une reprise en main transatlantique

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont annoncé la création d’une task force commune pour encadrer plus efficacement les marchés numériques et coordonner leurs efforts sur la régulation des crypto-actifs.

L’objectif est clair : faciliter l’accès aux capitaux tout en renforçant la confiance des investisseurs. Derrière ce discours consensuel, une réalité s’impose : les deux puissances veulent structurer le jeu avant les autres.

Le Royaume-Uni par exemple, cherche à renforcer son statut dans la finance numérique post-Brexit. Les États-Unis, eux, tentent de réconcilier innovation et sécurité juridique à l’heure où la pression s’intensifie sur les régulateurs. La task force vise à simplifier les licences, harmoniser les statuts et encadrer les plateformes d’échange à l’échelle mondiale.

Ce rapprochement donne un signal fort. La régulation ne sera plus une option pour accéder au marché, mais une exigence structurante. Et dans ce nouveau paysage, les règles du jeu ne seront plus dictées uniquement par l’innovation.

L’Europe se divise sur MiCA, les stablecoins s’imposent

L’entrée en vigueur du règlement MiCA dans l’Union européenne a déclenché une onde de choc. Certains États appliquent les nouvelles règles de manière rigoureuse, d’autres beaucoup plus souplement. Résultat : des fractures apparaissent dans la zone euro, et les tensions entre régulateurs nationaux s’intensifient.

La France, l’Italie et l’Autriche réclament une supervision directe des grands acteurs par l’autorité européenne des marchés. Leur objectif est simple : éviter les effets de “licence au rabais” qui permettraient à certains prestataires de contourner les exigences en s’installant dans des juridictions plus souples.

La France menace même de bloquer le passeport européen aux sociétés jugées non conformes.

Dans ce contexte tendu, certains projets institutionnels prennent l’ascendant. Le tri entre les projets sérieux et opportunistes s’accélère, et il ne fera que se renforcer dans les mois à venir.

Le changement de paradigme est en cours. Il ne suffit plus de générer de la hype ou de promettre la lune. Il faut désormais prouver sa solidité, sa transparence et sa capacité à naviguer dans un environnement réglementaire dense. Les équipes qui intègrent cette réalité dès aujourd’hui prendront une avance décisive.

Et maintenant ?

La crypto ne peut plus se penser hors-sol. La régulation s’impose forcément comme un levier structurant, et ceux qui n’y sont pas préparés risquent d’être laissés sur le bord du chemin.

La confiance se construit sur la conformité, la gouvernance et la clarté. Le marché entre dorénavant dans une phase de professionnalisation. Et ceux qui n’en prennent pas acte dès maintenant risquent de découvrir que l’absence de règles était peut-être leur dernier avantage.

