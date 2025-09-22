Altcoins : fin de la traversée du désert ou simple rebond piégeur ?

Pour Résumer

Van de Poppe voit un retournement identifie des signaux techniques de fin de baisse après -35% sur les altcoins.

PEAQ, W, REZ et AEVO montrent des signes de reprise encourageants comme indicateurs avancés.

Les DEX tokens (HYPE, ASTER) et l'écosystème DePIN attirent l'attention des investisseurs.

Van de Poppe identifie des signaux de retournement haussier

L’analyste crypto Michaël van de Poppe a partagé une perspective optimiste cette semaine concernant l’évolution du marché des altcoins. Selon ses observations, plusieurs indicateurs techniques suggèrent que les cryptomonnaies alternatives forment actuellement un plancher solide.

Malgré des pertes globales importantes, van de Poppe note que son portefeuille personnel a généré des rendements positifs la semaine dernière. Cela constitue pour lui un signal précoce de la reprise attendue du secteur. L’expert souligne que cette amélioration intervient après une période difficile où de nombreux altcoins ont subi des corrections substantielles.

Plusieurs tokens à faible capitalisation boursière servent d’indicateurs avancés selon l’analyse de van de Poppe. Le projet PEAQ maintient sa trajectoire haussière tandis que W commence à accélérer significativement.

Les cryptomonnaies REZ et AEVO montrent également des signes de reprise technique encourageants. Ces mouvements sur les petites capitalisations précèdent généralement une stabilisation des actifs à plus grande capitalisation.

Van de Poppe considère ces développements comme des signaux précurseurs d’un retournement plus large du marché des altcoins. La performance de ces tokens suggère un regain d’intérêt des investisseurs pour les projets alternatifs.

Stratégie de trading et gestion des profits

L’analyste développe une approche structurée pour capitaliser sur cette possible reprise. Concernant le token W, il identifie une forte dynamique technique après la rupture de niveaux de résistance clés.

Sa stratégie prévoit la vente progressive de positions W dans les zones 0,16-0,18 dollars et 0,20-0,22 dollars. Les bénéfices réalisés seront ensuite réinvestis dans des projets jugés sous-évalués.

Van de Poppe cible particulièrement les tokens OP, TIA et REZ pour leurs perspectives de croissance. Cette rotation sectorielle fait partie intégrante de sa stratégie d’optimisation des rendements. L’expert insiste également sur l’importance de maintenir des réserves de liquidités pour saisir les opportunités d’achat lors des corrections.

Au-delà des aspects purement techniques, van de Poppe identifie de nouveaux thèmes porteurs pour le prochain cycle des altcoins. Les tokens d’échange décentralisés comme HYPE et ASTER gagnent en visibilité auprès des investisseurs.

L’écosystème DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) pourrait également connaître un regain d’intérêt selon ses prévisions. Ces réseaux d’infrastructure physique décentralisée représentent un secteur en développement.

Ces nouveaux narratifs pourraient alimenter la prochaine vague d’adoption et de valorisation des altcoins. Van de Poppe recommande une surveillance attentive de ces secteurs émergents.

Mot de fin

L’analyse de Michaël van de Poppe suggère que la phase baissière des altcoins touche potentiellement à sa fin. Les signaux techniques observés sur les petites capitalisations, combinés à la stabilisation des grandes capitalisations, dessinent un scénario de reprise progressive.

Néanmoins, l’expert maintient une approche prudente en conservant des liquidités et en diversifiant ses positions. Cette période pourrait récompenser les investisseurs positionnés précocement sur les altcoins, tout en nécessitant une gestion rigoureuse des risques face à la volatilité persistante du marché crypto.

