Arrestation d’un développeur Ethereum en Turquie : mauvaise utilisation du réseau ?

Pour Résumer

Fede’s Intern, un développeur Ethereum, a été arrêté en Turquie pour des accusations floues de mauvaise utilisation d'Ethereum.

Il a nié les accusations, affirmant que lui et son équipe construisaient des infrastructures sans malveillance.

L'arrestation a suscité un scepticisme croissant, certains observateurs doutant d'un malentendu ou d'un excès de réglementation, avec un soutien grandissant pour le développeur.

Suspicion de mauvaise utilisation d’Ethereum sans preuves concrètes

L’accusation principale du développeur Ethereum repose sur des accusations de mauvaise utilisation d’Ethereum. Toutefois, les preuves spécifiques sont encore absentes.

Selon ses déclarations sur X , Fede’s Intern aurait été informé par les autorités turques qu’il avait aidé à détourner Ethereum. L’accusé, un chercheur argentin reconnu dans le domaine crypto, a nié les accusations portées contre lui. D’ailleurs, il a précisé que son équipe et lui étaient seulement des constructeurs d’infrastructures dans l’écosystème crypto.

Ensuite, il a également assuré qu’ils étaient prêts à coopérer pleinement avec les autorités.

Un peu plus tard, il a précisé que l’accusation provenait directement du ministre turc de l’Intérieur. Ainsi, cela a renforcé la gravité de l’incident. Toutefois, la nature floue de l’accusation d’utilisation abusive a suscité des interrogations au sein de la communauté crypto. Certains experts, dont Cenk, ont souligné l’absence de base juridique pour justifier une telle arrestation.

There was an earthquake while I’m locked here and everything started moving. I’m so retarded that I thought that I was delulu. There is also now a drunk english person fighting with the police in the same room I am. — Fede’s intern 🥊 (@fede_intern) August 10, 2025

Scepticisme croissant autour de l’arrestation : malentendu ou excès réglementaire ?

La Turquie applique des lois sur les cryptomonnaies basées sur des codes commerciaux et pénaux existants. Cependant, certains observateurs se demandent si cette arrestation n’est pas liée à un malentendu ou une mauvaise interprétation des technologies blockchain. Ce flou a alimenté le scepticisme, et plusieurs membres de la communauté crypto ont exprimé leur soutien à Fede’s Intern.

Pendant sa détention, des mises à jour intermittentes ont été publiées, indiquant que Fede’s Intern avait été transféré dans une chambre privée et recevait des repas. Il a indiqué que des arrangements étaient faits pour qu’il quitte la Turquie en jet privé en direction de l’Europe. Fede’s Intern continuera sa défense en Europe avec une équipe d’avocats spécialisés.

Les arrestations de personnalités notables telles que Tigran Gambaryan de Binance, ont également renforcé l’intérêt pour cette situation. Des inquiétudes concernant un excès de zèle réglementaire en Turquie ont émergé. Ceka concerne notamment les accusations vagues d’utilisation abusive d’Ethereum.

Soutien croissant et incertitudes juridiques entourent l’arrestation de Fede’s Intern

Le soutien au développeur est croissant, avec des figures éminentes de la communauté Ethereum et Solana offrant leur aide juridique. Cependant, plusieurs points demeurent flous, comme la nature exacte de l’utilisation abusive. D’ailleurs, si cette arrestation est liée à une vague de répressions récentes en Turquie.

Les résultats de cette affaire pourraient avoir des répercussions importantes sur l’écosystème crypto et les relations internationales. Reste à voir comment le secteur de la réglementation évoluera.

Source : The Block

