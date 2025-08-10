Ethereum prêt à exploser : ETF et DeFi boostent de 68%

Pour Résumer

Ethereum bénéficie d'afflux records dans les ETF et la DeFi.

Les investisseurs institutionnels, comme Fidelity et BlackRock, soutiennent la croissance.

L'analyse technique suggère une hausse potentielle du prix à 6 800 $.

L’Influx d’investissements et la croissance de la DeFi

Les investisseurs américains sont particulièrement attirés par Ethereum. La hausse de 326 millions de dollars d’entrées dans les ETF au comptant Ethereum cette semaine en témoigne. Alors, cela porte les entrées totales sur 14 semaines consécutives à 9,8 milliards de dollars. Le plus grand ETF d’Ethereum, l’ETHA de BlackRock, a accumulé un total net de 9,85 milliards de dollars d’actifs.

Les fonds de sociétés comme Fidelity, Bitwise et VanEck soutiennent également Ethereum, contribuant à l’engouement pour la cryptomonnaie. Cependant, l’ETF de Grayscale, l’ETHE, a enregistré des sorties nettes de 4,3 milliards de dollars, en raison de frais de gestion élevés.

Ethereum is unstoppable My moonshot is for Ethereum to transcend every boundary: legal, physical, and planetary Deploy validators underground, at sea, in the sky, and on distant planets — feven 🦅 (@notfeven) August 7, 2025

L’Accélération des accumulations institutionnelles

Les grandes entreprises accumulent également des Ethereum, signalant une confiance accrue dans l’avenir de l’actif. SharpLink Gaming a récemment acheté 22 000 ETH, portant son actif total à 2,17 milliards de dollars. BitMine et The Ether Machine détiennent respectivement 3,45 milliards et 1,4 milliard de dollars d’ETH.

Cette accumulation se justifie par la croissance constante du réseau Ethereum, dont les transactions ont augmenté de 52 % en 30 jours. En conséquence, les frais générés par le réseau ont atteint 48 millions de dollars.

Ethereum : un leader incontournable dans la DeFi

Ethereum continue de dominer le secteur de la DeFi, avec une TVL qui a grimpé à 195 milliards de dollars. Les actifs pontés ont atteint 501 milliards de dollars. Ensuite, la part de marché des stablecoins d’Ethereum s’est renforcée.

L’offre totale de stablecoins a dépassé 137 milliards de dollars. Ainsi, cela fait d’Ethereum l’un des principaux bénéficiaires du GENIUS Act récemment signé aux États-Unis.

Analyse technique et perspectives de croissance

L’analyse technique montre un prix d’Ethereum en forte hausse depuis avril, lorsqu’il avait atteint son plus bas à 1 392 $. Depuis, un croisement doré a eu lieu, signalant un potentiel de hausse significatif. Le graphique présente également un motif de tête-épaules inversée, avec une ligne de cou à 4 090 $.

Ce modèle suggère un objectif de prix de 6 800 $, soit une hausse de 68 % par rapport au niveau actuel.

Ethereum prêt pour un bond

Les fondamentaux solides et l’augmentation des investissements institutionnels ouvrent la voie à une forte hausse du prix d’Ethereum.

Les perspectives techniques actuelles indiquent que le prix d’Ethereum pourrait connaître une augmentation substantielle dans les mois à venir. L’engouement pour les ETF et la DeFi, couplé à la solidité d’Ethereum, suggère une possible hausse du prix de l’ETH.

La dynamique des ETF et DeFi, soutenue par Ethereum, pourrait entraîner une augmentation significative du prix de l’ETH. Les investisseurs doivent rester attentifs à ces développements pour tirer parti de cette dynamique haussière.

