“Crypto-Président” : Donald Trump veut faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin

Pour Résumer

Donald Trump, autrefois critique des cryptomonnaies, devient un allié majeur depuis 2025.

La famille Trump investit massivement dans les cryptos et les NFT, dynamisant leur fortune.

Une régulation plus souple favorisée par des nominations pro-crypto stimule le marché américain.

Un virage stratégique majeur de Trump pour les cryptomonnaies

Rappelons qu’il y a quelques années, Trump avait partagé sa première position sur les cryptomonnaies sur Twitter/X. En tant que président, il avait clairement exprimé son désintérêt pour le Bitcoin, estimant que cette monnaie n’avait aucune réelle valeur. Cela en raison de sa forte volatilité et de son absence de fondement tangible à l’époque.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019

Depuis novembre dernier, Trump a complètement revu sa position. Dès sa seconde investiture, il a lancé plusieurs initiatives fortes, dont la constitution d’une « Strategic Bitcoin Reserve ».

Ce fonds unique en son genre vise à rassembler les bitcoins confisqués par la justice américaine, soit plus de 200 000 BTC, pour les transformer en une réserve économique comparable aux réserves pétrolières stratégiques.

Cette démarche illustre une volonté très claire : intégrer officiellement les cryptos dans l’arsenal financier national, ce qui pourrait peser lourd dans la souveraineté économique des États-Unis.

Le lancement du « Trump coin », un memecoin lancé juste après son investiture, symbolise cette nouvelle ère. Cette monnaie numérique a été rapidement adoptée par une communauté de supporters et d’investisseurs. L’adoption massive a permis à Trump de matérialiser son engagement pro-crypto.

Les cryptos : le pari audacieux de la famille Trump

Ce n’est pas uniquement Donald Trump qui a ainsi misé sur la réussite des cryptomonnaies. En effet, sa famille entière est désormais pleinement engagée dans cet univers. En un an, la fortune de Donald Trump et de sa famille a littéralement explosé.

Leur capital est passé de 4,4 milliards à près de 7,7 milliards de dollars. Il s’agit d’un bond fulgurant qui s’explique en grande partie par leur stratégie crypto.

C’est son épouse Melania Trump qui a pris l’initiative, en fin 2021, en lançant une collection de NFT basée sur la blockchain Solana. En outre, la famille Trump a investi massivement, notamment dans World Liberty Financial (WLFI). C’est une entreprise de cryptomonnaies lancée par ses fils qui détient aujourd’hui près de 2 milliards dans ce portefeuille.

Mais ce n’est pas tout : l’empire crypto familial englobe aussi American Bitcoin. Celle-ci est une société de minage, et d’autres jetons numériques qui ont connu un succès retentissant sur les marchés.

Un appui politique pour une régulation plus souple et favorable aux États-Unis

Ce changement d’attitude s’accompagne d’une véritable offensive politique. Le gouvernement de Trump travaille activement à un cadre réglementaire plus souple. Une initiative visant à stimuler l’innovation dans la blockchain tout en protégeant les consommateurs.

Après des années d’hésitations, les institutions financières américaines ont aujourd’hui le feu vert. Elles pourront intégrer les cryptos, afin d’accélérer la transformation numérique des services financiers.

Le président s’appuie également sur des nominations stratégiques. Cela concerne notamment l’arrivée à la tête de la SEC d’un régulateur favorable aux cryptomonnaies, Paul Atkins. Ce dernier prône une compréhension nuancée des enjeux technologiques et économiques liés à la blockchain. Il cherche ainsi à contrebalancer la sévérité excessive des régulations passées.

L’impact est immédiat : le bitcoin atteint et dépasse des records historiques, flirtant avec les 125 000 dollars. Une flambée portée par un regain de confiance massive sur les marchés.

Par ailleurs, Trump use de sa notoriété et de sa capacité à mobiliser les foules pour légitimer les cryptomonnaies dans l’opinion publique. L’adhésion à ces actifs numériques, autrefois perçus comme risqués et marginaux, est en progression constante dans son électorat.

Ce dialogue entre une politique pro-crypto affirmée et un soutien populaire revitalisé réoriente profondément le paysage économique et financier américain. En effet, son passage de pas fan à président pro-crypto est l’un des virages les plus symboliques de sa nouvelle présidence et un signal puissant pour le monde entier.

