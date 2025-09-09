Pour Résumer

BBVA s’associe à Ripple pour sécuriser la garde de Bitcoin et d’Ether pour ses clients particuliers en Espagne.

Cette collaboration utilise Ripple Custody, une technologie institutionnelle répondant aux normes de sécurité et réglementaires.

Grâce à ce partenariat et au cadre MiCA, BBVA renforce son rôle d’innovateur dans les services crypto pour les particuliers.

BBVA s’associe à Ripple pour sécuriser ses services crypto aux particuliers

La banque espagnole BBVA a annoncé un nouvel accord avec Ripple pour utiliser sa technologie de garde d’actifs numériques dans ses services crypto destinés aux clients particuliers en Espagne.

Cette initiative fait suite au lancement des offres de trading et de garde pour le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH).

Ripple Custody 🤝 @BBVA 🇪🇸 We're expanding our partnership with @BBVA, bringing our institutional-grade digital asset custody technology to Spain: https://t.co/28Mkejn1AH BBVA is responding to growing customer demand for crypto assets, with Ripple providing a secure and… — Ripple (@Ripple) September 9, 2025

L’objectif de la collaboration avec BBVA est d’offrir un service intégral et fiable, basé sur une technologie éprouvée qui respecte les normes de sécurité et d’opération les plus rigoureuses.

Par conséquent, cette décision marque une étape importante pour la banque, ses clients et le marché européen des cryptomonnaies.

Une technologie de garde institutionnelle pour les particuliers

BBVA utilisera Ripple Custody, une solution de garde en self-custody de niveau institutionnel. Cette technologie permet de gérer de manière sécurisée les actifs tokenisés, y compris les cryptomonnaies. Ainsi, la banque peut fournir à ses clients particuliers un service complet et fiable.

Par conséquent, la solution assure la sauvegarde des biens tout en satisfaisant aux normes réglementaires et opérationnelles les plus rigoureuses.

L’accord repose sur une collaboration déjà en place entre BBVA et Ripple, qui a été mise en œuvre avec succès en Suisse et en Turquie. L’extension de BBVA en Espagne lui offre l’opportunité d’accroître sa présence européenne et de satisfaire la demande grandissante pour des services crypto fiables.

De surcroît, cette initiative témoigne de la détermination de la banque à adopter des technologies avant-gardistes pour faciliter l’accès aux actifs numériques pour ses clients.

MiCA : un cadre réglementaire favorable pour les banques européennes

Le moment choisi pour cet accord coïncide avec la mise en œuvre complète du règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets). Ce cadre légal offre désormais une clarté juridique et sécurisée aux banques pour lancer des services d’actifs numériques conformes.

Selon Cassie Craddock, directrice générale de Ripple pour l’Europe, MiCA encourage les banques européennes à développer les services numériques que leurs clients réclament.

En effet, grâce à ce cadre, BBVA peut offrir ses services crypto tout en respectant les exigences de sécurité, de transparence et de protection des clients.

🇪🇸 | Si eres cliente de BBVA España y te interesa el mundo cripto, esto te va a gustar: ya puedes comprar, vender y custodiar bitcoin y ether desde la app. Todo en un entorno integrado y 100 % digital. Y además, con un nivel de cobertura que alcanza incluso el ámbito… pic.twitter.com/bNnLkEoiL0 — BBVA (@bbva) September 9, 2025

En outre, MiCA crée un environnement stable, favorable à l’innovation, qui réduit les risques réglementaires et permet aux banques de planifier le déploiement de nouvelles offres de manière sûre et prévisible.

Cette progression législative est essentielle pour l’élargissement des services de cryptomonnaie destinés aux particuliers en Europe.

BBVA renforce son positionnement dans l’innovation digitale

Pour Francisco Maroto, responsable des actifs numériques chez BBVA, ce partenariat permet à la banque de fournir directement un service sécurisé et complet à ses clients particuliers.

L’intégration de Ripple Custody facilite l’élargissement des services et permet de respecter les exigences réglementaires et opérationnelles, tout en satisfaisant le besoin croissant en cryptomonnaies.

Par conséquent, cette initiative consolide la place de BBVA en tant que pionnier de l’innovation digitale dans le secteur bancaire européen. Elle met en évidence la capacité de l’institution financière à allier technologie avancée et respect des normes réglementaires.

De plus, une simplification de l’accès aux services de cryptomonnaie pour les clients particuliers pourrait renforcer la confiance des consommateurs et encourager l’intégration des actifs numériques dans le quotidien.

En outre, ce partenariat met en lumière la tendance grandissante des banques à adopter des solutions de conservation sécurisée pour les cryptomonnaies.

Il met en avant comment les institutions financières conventionnelles peuvent évoluer vers des modèles hybrides, combinant services bancaires classiques et actifs numériques, tout en adhérant aux normes de sécurité et de régulation les plus rigoureuses.

