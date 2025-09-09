Pour Résumer

L'afflux massif de XRP sur Binance et la baisse du TVL sur XRPL suggèrent une pression sur le marché.

La chute de l'intérêt pour XRP sur Google Trends pourrait réduire son volume de transactions.

Malgré ces défis, les analystes restent optimistes.

Les réserves de XRP sur Binance en hausse alarmante

L’un des signes les plus préoccupants concernant XRP s’avère être l’énorme afflux de tokens sur Binance. La réserve de XRP sur la plateforme a atteint un niveau record de 3,57 milliards de tokens au 7 septembre 2025. Fin août, c’était à 2,9 milliards. Cela représente un transfert de 670 millions de XRP en l’espace de quelques jours. Cette tendance suggère que de nombreux investisseurs pourraient se préparer à vendre leurs tokens.

Vous pensez que ce type d’influx de tokens est un signe de bonne santé pour XRP ? Au contraire, cela pourrait être un signal que les investisseurs attendent une décision importante. D’ailleurs, une rupture du prix à la hausse ou à la baisse pourrait fortement influencer la tendance des prochains mois.

L’écosystème XRPL vacille

La baisse du TVL sur XRPL est un indicateur clé pour mesurer l’activité dans l’écosystème DeFi. Selon DeFiLlama, le TVL de XRPL est passé de 120 millions USD à environ 100 millions USD en deux mois.

Ainsi, cela marque un retrait significatif des capitaux. De plus, le volume des échanges sur les DEX du réseau a chuté de 90 %. Alors, il a atteint seulement 2,3 millions USD par jour en septembre.

Cela suggère que l’écosystème DeFi de XRP perd de sa traction. De ce fait, cela pourrait nuire à son adoption à long terme. Les plateformes DeFi ont tendance à être un moteur de croissance pour les cryptomonnaies comme XRP. Puis, un déclin dans cet espace pourrait affaiblir sa position face à des concurrents plus robustes comme Ethereum ou Solana.

Google Trends : un intérêt décroissant des investisseurs

Sur les deux derniers mois, l’intérêt des investisseurs pour XRP a diminué de manière spectaculaire. Sur Google Trends, il est passé de 100 à seulement 19 points. De plus, la recherche du terme XRP ETF a également connu une baisse significative, passant de 100 à 9 points en un mois.

En effet, une baisse de l’attention médiatique et de l’engouement social peut entraîner une réduction du volume des transactions. XRP peut devenir plus vulnérable aux mouvements de prix impulsifs. Cela, dû à des whales ou à des facteurs macroéconomiques. Ce déclin d’intérêt pourrait être une opportunité pour certains investisseurs. Toutefois, cela pourrait aussi être perçu comme négatif pour d’autres.

Les points clés à surveiller

Un influx massif de XRP sur Binance : signe que plusieurs investisseurs surveillent la tendance pour vendre ; Une baisse du TVL sur XRPL : perte de traction dans le secteur DeFi et cela pourrait nuire à l’adoption de XRP ; Une chute de l’intérêt sur Google Trends : cela pourrait réduire les volumes de trading et l’attention ; Une concurrence croissante des stablecoins : ceux qui sont régulés pourraient affaiblir la position de XRP, notamment en Afrique et en Asie ; Les facteurs macroéconomiques : les décisions économiques mondiales influencent également le prix.

XRP jusqu’à fin 2025

XRP joue un rôle central sur le marché des cryptomonnaies. Néanmoins, plusieurs facteurs externes pourraient freiner sa hausse jusqu’à la fin de 2025.

Pour conclure, l’afflux massif de tokens sur Binance et la baisse de l’activité dans l’écosystème XRPL sont des signes préoccupants. Par ailleurs, la diminution de l’intérêt public pour XRP est aussi un point sur lequel il faut se concentrer. Pourtant, malgré tous ces défis, les analystes techniques restent optimistes.

Pensez-vous que XRP saura surmonter ces obstacles pour atteindre de nouveaux sommets ?

