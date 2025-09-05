Bitwise sur le point de révolutionner la Suisse ? 5 ETP cryptos arrivent sur 6

Pour Résumer

Bitwise lance 5 nouveaux ETP sur la SIX Swiss Exchange, facilitant l'accès aux cryptos pour les traders européens.

Ces ETP offrent une exposition à BTC, ETH, SOL, XRP et d'autres cryptos populaires.

La Suisse, avec sa régulation avancée, est devenue un point d'accès clé pour investir dans les cryptomonnaies.

Des ETP cryptos pour les investisseurs suisses

Le marché crypto évolue rapidement, et Bitwise prouve que dans le domaine, il est un acteur clé. L’entreprise a récemment lancé cinq nouveaux ETP sur la SIX Swiss Exchange. Ainsi, cela permet aux investisseurs d’accéder plus facilement à des produits numériques. Ces ETP, allant du Bitcoin à l’Ethereum en passant par Solana et XRP, ouvrent la voie à de nouvelles opportunités.

Pourquoi la Suisse ? Le pays a un cadre réglementaire avancé et il est parfait pour une telle expansion. Étant l’un des premiers à adopter des produits financiers cryptos en Europe, la Suisse reste un leader.

Bitwise lists 5 new crypto ETPs on Six Swiss Exchange 🚀

Now offering 10 total ETPs, incl. BTC, ETH, SOL & XRP.#Bitwise #CryptoETP pic.twitter.com/mDxKt5UYPA — FOX夕 (@Fox_xi12) September 5, 2025

Des produits diversifiés pour tous types d’investisseurs

Les 5 nouveaux ETP de Bitwise sont conçus pour répondre à plusieurs types de besoins :

Core Bitcoin ETP : Concernant les coûts, c’est une option efficace pour les investisseurs à long terme. Avec un TER de seulement 0,20 %, il est excellent pour des allocations stratégiques ;

: Concernant les coûts, c’est une option efficace pour les investisseurs à long terme. Avec un TER de seulement 0,20 %, il est excellent pour des allocations stratégiques ; Ethereum Staking ETP : Ce produit permet de profiter du staking ETH. Il donne l’option de maximiser les rendements des investisseurs et le coût total de propriété est faible ;

: Ce produit permet de profiter du staking ETH. Il donne l’option de maximiser les rendements des investisseurs et le coût total de propriété est faible ; Solana Staking ETP : Une offre d’exposition transparente aux récompenses de staking Solana. Cet ETP est soutenu par l’indice de rendement total de Solana de Compass ;

: Une offre d’exposition transparente aux récompenses de staking Solana. Cet ETP est soutenu par l’indice de rendement total de Solana de Compass ; MSCI Digital Assets Select 20 ETP : Cet ETP suit les 20 principales cryptos. Ces derniers couvrent plus de 90 % de la capitalisation totale du marché. C’est un produit idéal servant à une diversification instantanée ;

: Cet ETP suit les 20 principales cryptos. Ces derniers couvrent plus de 90 % de la capitalisation totale du marché. C’est un produit idéal servant à une diversification instantanée ; Physical XRP ETP : Cette crypto de plus de 80 milliards de dollars de capitalisation suit la performance de XRP. Ce dernier continue d’étendre son utilisation dans les paiements transfrontaliers et la DeFi.

Maintenant, les investisseurs pourront accéder à ces produits via des plateformes de courtage traditionnelles ou des portefeuilles. Tout cela, sans avoir besoin de gérer un wallet crypto. En outre, cela réduit les complications pendant l’adhésion à ce marché dynamique.

Pourquoi investir maintenant dans les ETP cryptos ?

Sur le marché suisse, l’expansion de Bitwise est une opportunité unique. La popularité grandissante des actifs numériques combinée à la régulation favorable du pays est un avantage. Elle ouvre la voie à une adoption massive.

Si vous désirez profiter des cryptos sans devoir gérer des wallets complexes, ces ETP sont la solution pour vous. Les avantages d’investir dans les ETP cryptos sont multiples :

La diversification : une exposition aux cryptos majeures dans un seul et unique produit ; Un accès facile : nul besoin d’expertise technique ou de portefeuille crypto ; La sécurité : le stockage des actifs se fait dans des cold storages de niveau institutionnel ; La régulation : un cadre juridique stable garantit la sécurité virtuelle des traders.

L’arrivée de Bitwise sur la SIX Swiss Exchange pourrait marquer une nouvelle ère pour l’investissement crypto. Qu’attendez-vous pour vous y intéresser plus ?

