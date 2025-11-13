Pour Résumer

MetaMask à la traîne : Best Wallet s’impose comme le nouveau standard du multichain

En un an, Best Wallet a su fédérer une communauté active et lever 17 millions de dollars en prévente, un signal fort pour un projet qui assume son ambition : devenir la porte d’accès universelle à l’écosystème crypto.

Depuis ses débuts, Best Wallet s’est positionné comme un outil fluide, pensé pour simplifier la gestion d’actifs numériques sur des dizaines de blockchains.

Pendant que MetaMask se réinvente à marche forcée, Best Wallet affine déjà ses mécanismes, consolide son architecture et prépare le lancement de son token natif, le BEST, véritable clé de voûte de son écosystème.

Les comparaisons sont inévitables. MetaMask domine encore par sa notoriété, mais Best Wallet incarne la génération suivante, celle des solutions interconnectées, rapides et plus sûres.

Avec la fin de sa prévente dans quinze jours, la tension monte dans les communautés crypto. Le marché observe. Et tout indique que le lancement du BEST pourrait attirer une nouvelle vague d’investisseurs.

MetaMask découvre le multichain, Best Wallet en trace déjà la voie

Après des années d’attente, MetaMask fait un pas décisif vers la polyvalence. Le portefeuille, longtemps cantonné à Ethereum, s’ouvre enfin à d’autres réseaux.

Les utilisateurs peuvent désormais gérer leurs adresses EVM et non-EVM, dont Ethereum, Solana et bientôt Bitcoin. Une avancée majeure pour un outil qui, jusqu’ici, exigeait la création d’un portefeuille séparé pour chaque blockchain.

Désormais, les transitions d’un réseau à un autre se font sans rupture. Une évolution attendue, qui répond à la demande croissante d’une navigation fluide entre écosystèmes. Elle s’inscrit dans une logique d’unification du Web3, où l’expérience utilisateur prend autant d’importance que la technologie sous-jacente.

Finally Multichain Accounts are now here 🦊 After months of testing, feedback, and late-night chain-switching, Multichain Accounts are now live in @MetaMask! One account. Many chains. Make sure you’re on the latest version of MetaMask and try it out today. pic.twitter.com/vueqNRNiF6 — Francesco Andreoli ᵍᵐ (@francescoswiss) October 27, 2025

Mais pendant que MetaMask franchit ce cap, Best Wallet était déjà bâti pour cet environnement interconnecté. L’application gère depuis son lancement des portefeuilles Bitcoin, Solana ou Polygon à partir d’un seul tableau de bord. Cette polyvalence technique s’accompagne d’un cadre de sécurité renforcé, un élément central de sa stratégie.

Le portefeuille s’appuie sur la technologie MPC-CMP de Fireblocks, une architecture qui fragmente les clés privées en morceaux chiffrés répartis entre plusieurs entités. Ce choix élimine tout point unique de vulnérabilité et réduit le risque de compromission.

À cette base s’ajoutent la double authentification et la vérification biométrique, qui protègent les comptes contre les accès non autorisés. Un système de détection proactive des fraudes doit bientôt s’ajouter à cet arsenal. Dans un secteur souvent critiqué pour ses failles, Best Wallet s’impose donc comme une référence en matière de sécurité opérationnelle.

En d’autres termes, là où MetaMask rattrape son retard, Best Wallet consolide son avance. L’écosystème crypto évolue vers la convergence, mais la solidité de son socle technologique donne à Best Wallet un coup d’avance que peu peuvent revendiquer.

Best Wallet déploie son token pendant que MetaMask hésite encore

Sur le terrain des actifs natifs, la comparaison devient encore plus claire. En septembre, Joseph Lubin, cofondateur d’Ethereum et dirigeant de ConsenSys, avait évoqué l’idée d’un token MetaMask destiné à renforcer la décentralisation du portefeuille.

Pourtant, aucune annonce officielle n’a suivi. Pendant ce temps, Best Wallet s’apprête à clôturer la prévente du BEST, son token déjà fonctionnel, et qui s’intègre au cœur de son modèle économique. Le calendrier est précis, la finalité claire, la communauté engagée.

Consensys CEO Joe Lubin says the MetaMask token is coming and may arrive 'sooner than you would expect' pic.twitter.com/FQXL6PbS08 — The Block (@TheBlock__) September 18, 2025

Le BEST agit comme un catalyseur pour l’écosystème Best Wallet. Il réduit les frais de transaction et servira prochainement à accéder aux futures fonctionnalités de trading de produits dérivés, en complément du DEX intégré à l’application. Cette formule combine simplicité et utilité, deux leviers essentiels pour un actif destiné à être utilisé au quotidien.

L’introduction de transactions sans token de gaz marque une autre avancée stratégique. Les utilisateurs n’auront plus à détenir les tokens natifs des réseaux (comme ETH ou BNB) pour valider leurs opérations. Tout sera réglé directement en BEST, simplifiant les échanges entre blockchains et réduisant les coûts liés à la gestion des frais.

Ce token jouera également un rôle dans le futur hub de récompenses du portefeuille. Les détenteurs bénéficieront de réductions sur les opérations et de privilèges lors du lancement du Best Card, une carte de débit crypto reliée directement au portefeuille.

Les utilisateurs pourront ainsi effectuer leurs paiements dans la vie réelle en mobilisant leurs actifs numériques, sans passer par des intermédiaires.

À travers ce déploiement progressif, Best Wallet se positionne comme un écosystème complet, capable de relier le monde virtuel au monde réel.

L’atout caché : la fonction “Upcoming Tokens” qui séduit les investisseurs

Best Wallet ne se limite pas à la conservation d’actifs. Il agit aussi comme un radar d’opportunités. Sa fonctionnalité Upcoming Tokens en est la meilleure preuve. Cet outil permet aux utilisateurs de repérer les nouveaux projets prometteurs avant leur arrivée sur les grandes plateformes.

En effet, cette approche proactive attire les investisseurs en quête d’accès anticipé à des tokens encore en prévente. En quelque sorte, Best Wallet devient un tremplin vers les innovations émergentes du Web3.

Alpha doesn’t wait. Neither should you. 🎯 Upcoming Tokens in Best Wallet puts early-stage projects in your hands. 🌐 1️⃣ See what’s trending before the crowd

2️⃣ Learn about each project with in-app info

3️⃣ Buy and track your tokens all in one place Download Best Wallet today!… pic.twitter.com/SQofs9A6Na — Best Wallet (@BestWalletHQ) July 1, 2025

Plusieurs projets mis en avant par cette fonctionnalité ont déjà livré des performances impressionnantes. Parmi eux, PepeNode (PEPENODE), premier jeu “mine-to-earn”, et Bitcoin Hyper (HYPER), une blockchain Layer-2 ultra-rapide connectée à Bitcoin, suscitent un vif intérêt. Les utilisateurs profitent ainsi d’un avantage rare : entrer tôt sur des projets à fort potentiel, avec des conditions encore inaccessibles au grand public.

Cet outil différencie profondément Best Wallet de MetaMask. Là où MetaMask reste un simple portefeuille, Best Wallet devient un véritable centre d’exploration crypto. Il combine gestion, investissement et découverte. C’est un positionnement hybride qui séduit une génération d’utilisateurs désireux de maîtriser leur capital tout en restant au cœur de l’innovation.

Le portefeuille compte aujourd’hui plus de 500 000 inscrits, dont la moitié actifs chaque mois. Ces chiffres traduisent une dynamique solide, portée par la confiance et l’efficacité du produit. La communauté s’élargit, l’écosystème se renforce, et le BEST s’avère un pivot autour duquel gravitent des milliers d’investisseurs.

Une levée de fonds qui confirme la confiance du marché

Avec 17 millions de dollars levés, la prévente du BEST dépasse les prévisions. En seulement quinze jours, elle a transformé une initiative prometteuse en projet validé par le marché. Cette réussite traduit une confiance grandissante envers Best Wallet, mais aussi un changement d’équilibre dans le secteur des portefeuilles décentralisés.

La levée intervient à un moment clé pour la crypto. L’adoption institutionnelle s’accélère, la régulation se structure, et les utilisateurs recherchent des outils à la fois accessibles et sécurisés.

Dans ce contexte, Best Wallet apparaît comme une solution pragmatique : un point d’accès unifié à l’univers blockchain. La convergence entre utilité et simplicité constitue désormais un levier de croissance. Et Best Wallet a su le comprendre avant les autres.

L’arrivée du BEST sur les plateformes d’échange devrait amplifier cette dynamique. Les investisseurs s’attendent à une forte demande dès la cotation. L’équipe mise sur une transition fluide entre la phase de prévente et la mise en marché, soutenue par une stratégie de distribution maîtrisée et une communication transparente.

En gros, le projet coche toutes les cases du nouveau standard Web3 : multichain, sécurisé, tokenisé et connecté à l’économie réelle. Le contraste avec MetaMask, qui amorce seulement sa mutation, en devient d’autant plus évident.

Comment participer avant la fin de la prévente ?

Il reste quinze jours avant la clôture de la vente du BEST. Les investisseurs peuvent acquérir le token directement sur le site officiel de Best Wallet ou via l’application, à l’aide d’une carte bancaire, d’ETH ou d’USDT. D’ailleurs, l’application est téléchargeable sur Google Play et Apple Store.

Quant à la communauté, elle reste active sur X, Telegram et Discord. Les échanges y sont constants, les annonces fréquentes, les retours d’expérience nombreux.

Pour en savoir davantage, toutes les informations sont disponibles sur le site officiel de Best Wallet, où l’équipe publie les mises à jour liées au lancement du token et aux prochaines étapes du projet.

