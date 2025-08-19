Trésorerie US : les stablecoins, clé pour élargir l’accès mondial au dollar

Pour Résumer

Stablecoins dopent l’accès mondial au dollar.

Bitcoin grimpe à 119 800 €.

Trésorerie US soutient l’innovation crypto.

Stablecoins : un outil géopolitique

La Trésorerie US fait des vagues. En effet, lors d’une audition le 14 août 2025, le sous-secrétaire Brian Nelson déclare que les stablecoins, comme USDT et USDC, renforcent la domination du dollar face au yuan numérique.

Par ailleurs, avec 250 milliards de dollars en circulation, les stablecoins représentent 60 % du market cap crypto. Effectivement, ils offrent un accès instantané au dollar dans 180 pays.

D’ailleurs, la Trésorerie collabore avec Circle et Paxos pour garantir la conformité anti-blanchiment (AML), imposant des audits mensuels.

Cependant, l’absence de cadre fédéral unifié freine l’adoption, 45 États ayant leurs propres règles.

Par ailleurs, les stablecoins, avec des frais inférieurs à 0,1 %, concurrencent vraiment SWIFT, réduisant les coûts de 30 % pour les transferts transfrontaliers. Effectivement, cette stratégie géopolitique renforce grandement l’hégémonie du dollar via la blockchain.

Le marché crypto en ébullition

Ce pari secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,8 % à 119 800 €, tandis qu’Ethereum progresse de 1,6 % à 3 990 €.

Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %. Effectivement, les volumes de stablecoins, à 80 milliards d’euros par jour, dominent les exchanges comme Coinbase par exemple, dopant l’USDC.

D’ailleurs, l’Altcoin Season Index, à 59, signale une rotation vers les altcoins comme XRP (+16 % à 3,65 €). Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle encore les risques.

Par ailleurs, l’IPO de Circle, valorisée à 7,7 milliards de dollars, et le soutien de la FED à l’innovation blockchain amplifient l’optimisme. Effectivement, les stablecoins deviennent le pont entre finance traditionnelle et crypto.

Perspectives : un dollar numérique mondial ?

Ce virage pourrait tout changer. En effet, la Trésorerie estime que les stablecoins pourraient capter 10 % des 2,5 trillions de dollars de paiements transfrontaliers d’ici 2028.

De plus, un cadre bipartisan, attendu pour Q2 2026, pourrait uniformiser la régulation, attirant 5 milliards d’euros d’investissements institutionnels. Effectivement, des pays comme Singapour adoptent déjà USDC pour les salaires.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec Solana. Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et les critiques sur la centralisation des stablecoins restent des obstacles.

Ce pari sur les stablecoins fait du dollar un titan numérique, mais comme toujours il est essentiel de faire preuve de prudence.

