Bitcoin dépasse les 110 000 $ : la fusée BTC redécolle

Pour Résumer

Bitcoin grimpe à 110 000 $ avec une hausse de 3 %.

Les ETF et les coupes de taux boostent la confiance.

Le marché prévoit une poursuite vers 120 000 $.

Un rallye impulsé par les ETF et l’institutionnel

Le Bitcoin a bondi de 108 000 $ à 110 000 $ en une journée. Effectivement, les ETF spot ont enregistré 2,75 milliards de dollars d’investissements nets. Ces flux massifs, menés par BlackRock, absorbent une supply limitée.

Par ailleurs, les entreprises comme MicroStrategy ajoutent du BTC à leurs réserves. Avec 159 107 BTC achetés au dernier trimestre, cette adoption corporate dope la demande. La capitalisation atteint 2,19 billions de dollars.

D’ailleurs, le halving d’avril a réduit les récompenses à 3,125 BTC par bloc. Cette rareté stimule les prix, comme dans les cycles passés. Les analystes voient un pic à 120 000 $ d’ici octobre.

Cette dynamique rappelle 2021, mais avec plus d’institutions. Le BTC domine 55 % du marché crypto.

Les coupes de taux : un vent favorable

Les prévisions de coupes de taux de la Fed propulsent le BTC.

Effectivement, une probabilité de 68 % pour septembre affaiblit le dollar. Cela rend le Bitcoin attractif comme hedge contre l’inflation.

Par ailleurs, les tensions géopolitiques renforcent son rôle de valeur refuge. Avec l’inflation à 3,1 %, les investisseurs fuient les actifs traditionnels. Le BTC gagne 25 % depuis janvier.

D’ailleurs, la réserve stratégique américaine, annoncée en mars, soutient les prix. Trump pousse des politiques pro-crypto, boostant la confiance. Les whales accumulent, avec 19 130 adresses record.

Cependant, la volatilité persiste. Une correction à 100 000 $ reste possible si les flux ralentissent.

Perspectives : vers 120 000 $ ou consolidation ?

Le Bitcoin peut-il viser les 120 000 $ ? Les indicateurs techniques penchent pour un oui. Effectivement, le RSI à 69 signale un momentum haussier sans surchauffe.

Par ailleurs, les prévisions pour septembre voient un range de 110 000 $ à 121 000 $. Si le support à 108 000 $ tient, un breakout vers 125 000 $ semble atteignable.

D’ailleurs, l’adoption globale accélère. Des pays comme El Salvador intègrent le BTC. Les analystes prévoient 150 000 $ fin 2025 si les ETF atteignent 190 milliards de dollars.

Cela dit, des risques subsistent. Les tensions USA-Chine pourraient freiner les gains. En 2025, 80 % des cycles voient des corrections de 20 %.

Le BTC redessine la finance. Sa résilience prouve sa maturité. Effectivement, cette fusée pourrait bien atterrir en douceur.

