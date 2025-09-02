Wlfi fait trembler le marché : les Trump plus riches que jamais

Pour Résumer

WLFI grimpe à 0,2181 $ avec un volume de 3,46 milliards de dollars.

La famille Trump détient des tokens valant plus de 500 millions de dollars.

Ce lancement renforce leur influence dans la crypto.

Le lancement explosif de WLFI

WLFI a débarqué en force le 1er septembre 2025. Le token passe de 0,2096 $ à un pic de 0,46 $, avant de se stabiliser à 0,2181 $. Effectivement, le volume d’échanges explose à 3,46 milliards de dollars en 24 heures.

Ce projet DeFi, soutenu par la famille Trump, vise à démocratiser la finance décentralisée. Avec une supply totale de 100 milliards de tokens, 24,67 milliards circulent déjà. Par ailleurs, une partie sert à l’écosystème, tandis que 7,78 milliards vont à un trésor spécifique.

Les Trump contrôlent 22,5 milliards de tokens via leur société. À ce prix, leur holding vaut environ 4,91 milliards de dollars. D’ailleurs, depuis le lancement, la famille a empoché plus de 500 millions de dollars en revenus. Cette richesse nouvelle soulève des questions sur les conflits d’intérêts.

Le vote communautaire de juillet 2025, avec 99,94 % d’approbation, a débloqué 20 % des tokens. Cela attire les traders, séduits par le lien politique. Mais la volatilité frappe vite : le token chute de 52,58 % depuis son ATH.

L’impact sur la fortune des Trump

Les Trump voient leur patrimoine crypto s’envoler. Eric Trump et Donald Trump Jr., co-fondateurs, bénéficient directement de cette hausse. Effectivement, le stablecoin USD1, lié au projet, atteint 2,1 milliards de dollars en circulation.

La famille détient 40 % des parts de World Liberty Financial. Avec des ventes totales de 550 millions de dollars, leur gain net dépasse les 412,5 millions de dollars. Par ailleurs, des investissements comme 30 millions de dollars d’un milliardaire chinois boostent la valeur.

Cette manne financière arrive au moment où le président pousse des politiques pro-crypto. Une réserve stratégique de Bitcoin et des régulations favorables dynamisent le marché. D’ailleurs, WLFI se classe 26e crypto mondiale, avec une FDV de 21,81 milliards de dollars.

Cependant, des critiques pointent les risques éthiques. Des experts en éthique gouvernementale alertent sur les potentiels paiements étrangers via le token. Les Trump minimisent, arguant d’un trust géré par les enfants.

Perspectives et risques pour le marché

WLFI pourrait-il viser plus haut ? Les exchanges comme Binance et OKX listent déjà le token, augmentant la liquidité. Effectivement, un partenariat avec une société pour un trésor de 1,5 milliard de dollars attire les institutions.

Le marché crypto réagit vivement. Bitcoin et Ethereum grimpent de 2 % suite à ce buzz. Par ailleurs, la tokenisation d’actifs réels via WLFI ouvre des portes. Les analystes prévoient un WLFI à 0,30 $ d’ici fin septembre si le volume persiste.

Cela dit, des défis guettent. La concentration des tokens chez les insiders risque une pression vendeuse future. De plus, des enquêtes sur des conflits d’intérêts pourraient freiner l’élan. En 2025, 80 % des lancements tokens voient une correction post-hype.

WLFI incarne l’intersection politique et crypto, mais rien n’est garanti.

