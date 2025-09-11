Bitcoin vers les 300K $ ? Les Bandes de Bollinger s’emballent

Pour Résumer

Compression historique des Bandes de Bollinger, signalant une volatilité imminente et potentiellement explosive pour le BTC.

Après 2012, 2016 et 2020, les analystes anticipent un mouvement encore plus puissant cette fois-ci.

BlackRock renforce sa position avec 1 520 BTC supplémentaires, confirmant l’intérêt institutionnel pour Bitcoin.

Les Bandes de Bollinger de Bitcoin atteignent un seuil critique, annonçant une possible explosion du prix

Les traders utilisent un indicateur de volatilité qui vient d’atteindre un tournant majeur. Selon l’analyste crypto Matthew Hyland, les Bandes de Bollinger de Bitcoin (BTC) affichent leur niveau le plus extrême sur l’échelle mensuelle depuis leur création en janvier 2009.

L’analyste Crypto Ceasar confirme la tendance. En effet, il affirme que ce type de configuration a déjà provoqué une forte volatilité haussière. Bitcoin pourrait vivre un quatrième trimestre explosif.

Crypto Ceasar souligne que les Bandes de Bollinger mensuelles atteignent une compression rarement observée dans l’historique du BTC. Selon lui, ce niveau de resserrement annonce un mouvement brutal du marché.

The Bollinger Bands on the 1M (monthly) are at historical tightness. This has previously led to heavy volatility to the upside (see chart). Bitcoin could be in for a spicy Q4 🐂🫡 pic.twitter.com/sOmeLIYPgT — 👑Crypto Caesar👑™️ (@crypto_caesar1) September 6, 2025

En outre, l’investisseur Giannis Andreou souligne que les contractions observées en 2012, 2016 et 2020 ont précédé des hausses spectaculaires du prix. Il ajoute que la configuration actuelle semble encore plus serrée, ce qui pourrait annoncer le plus grand mouvement jamais enregistré sur le BTC.

Ce n’est pas la première fois que les Bandes signalent une hausse majeure. En juillet, une compression sur le graphique 3 jours a précédé le rallye vers les plus hauts historiques à 124 500 $ atteints le 14 août.

Le modèle “cup-and-handle” de Bitcoin vise les 300 000 $

Le graphique mensuel montre que Bitcoin a franchi la ligne de cou du modèle “cup-and-handle” à 69 000 $ en novembre 2024. Le prix valide encore cette cassure et pourrait grimper jusqu’à 305 000 $ d’ici 2025–2026, soit une hausse de plus de 170 % par rapport aux niveaux actuels.

Malgré cela, l’analyste Thomas Bulkowski rappelle que seulement 61 % des figures “cup-and-handle” atteignent leur objectif théorique. Malgré la correction en cours, les signaux restent haussiers sur ce graphique Tradingview.

Bitcoin traverse une phase classique de correction post-bull run. Les analystes estiment que le prix pourrait toucher un bottom à 104 000 $ avant de repartir à la hausse.

Bien sûr, cette consolidation s’inscrit dans un cycle haussier typique, marqué par des pauses avant de nouvelles impulsions. En plus, plusieurs indicateurs techniques, dont les moyennes mobiles et les volumes d’échange, confirment une dynamique positive.

En même temps, les investisseurs institutionnels continuent d’accumuler du BTC. Ils renforcent ainsi la probabilité d’un rebond significatif dans les semaines à venir.

Par ailleurs, les flux entrants dans les ETF Bitcoin repartent à la hausse.La société Santiment observe un retour massif des capitaux institutionnels, alors que les particuliers quittent le marché.

L’investissement stratégique de BlackRock dans le Bitcoin

BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a réalisé un investissement majeur dans le Bitcoin en achetant 1 520 BTC, d’une valeur de 169,3 millions de dollars.

Cette acquisition renforce le iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, qui détient désormais 752 000 BTC. BlackRock renforce sa stratégie en misant sur le Bitcoin comme réserve de valeur durable.

Larry Fink, affirme que le BTC offre une opportunité rare aux investisseurs. Il souligne notamment sa faible corrélation avec les actifs traditionnels. Il utilise cette propriété comme un levier stratégique, surtout dans un climat économique instable. Ce choix reflète l’intérêt croissant des grandes institutions pour les actifs numériques.

C’est un choix qui reflète l’intérêt croissant des grandes institutions pour les actifs numériques. Par ailleurs, BlackRock a injecté 44,2 millions de dollars dans son ETF Ethereum. Le géant consolide ainsi sa présence sur plusieurs fronts du marché crypto.

Cette double initiative rassure. Elle confirme une confiance institutionnelle solide envers les cryptomonnaies. Un indicateur positif du potentiel à long terme de ces actifs.

Cette double opération montre que BlackRock ne se contente pas d’observer le marché : il l’anticipe. Au moment de l’achat, le Bitcoin se négociait autour de 111 000 $, ce qui montre que BlackRock accumule stratégiquement du BTC pendant une phase de consolidation du marché.

