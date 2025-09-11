Pour Résumer

Bitchat explose au Népal : des milliers d’utilisateurs contournent la censure via l’app crypto de Jack Dorsey.

Résistance numérique : l’app devient centrale dans les manifestations qui ont mené à la chute du gouvernement.

Qui est Jack Dorsey ? : cofondateur de Twitter et PDG de Block, il lance Bitchat en 2025 pour défendre la vie privée et la liberté numérique.

Bitchat contre la censure au Népal

Plus de 48 000 Népalais ont téléchargé l’application de messagerie pair-à-pair bitchat, développée par Jack Dorsey, PDG de Block, pendant une série de manifestations violentes contre la corruption et une interdiction temporaire des réseaux sociaux plus tôt cette semaine.

Par ailleurs, la semaine précédente, l’Indonésie avait déjà enregistré une hausse similaire des téléchargements, après l’éclatement de protestations liées à la corruption, selon le développeur open-source Bitcoin callebtc, qui travaille sur bitchat.

« La semaine dernière, nous avons observé une montée soudaine des téléchargements de bitchat en Indonésie pendant les manifestations nationales. Aujourd’hui, le pic est encore plus fort au Népal, pendant les protestations de jeunes contre la corruption gouvernementale et l’interdiction des réseaux sociaux », a publié callebtc sur X mercredi.

D’après les graphiques partagés par callebtc, le Népal comptait moins de 3 344 téléchargements mercredi dernier, avant que le chiffre ne grimpe à 48 781 lundi — soit plus de quatre fois le total de l’Indonésie, qui en a enregistré 11 324.

En outre, la forte hausse des téléchargements découle d’une interdiction temporaire des réseaux sociaux — le gouvernement a bloqué Facebook, Instagram, WhatsApp et YouTube — déclenchant une manifestation menée par la Génération Z, au cours de laquelle le parlement et la Cour suprême du Népal ont été incendiés.

Le gouvernement avait initialement imposé cette mesure pour freiner la diffusion rapide de contenus antigouvernementaux en ligne.

Les forces de sécurité ont réagi violemment avec des tirs à balles réelles et du gaz lacrymogène, causant au moins 19 morts et des centaines de blessés. Des manifestants ont également pris d’assaut le bâtiment où résidait le Premier ministre KP Sharma Oli.

Oli se trouve au cœur des accusations de corruption, notamment pour détournement de fonds publics et manque de transparence dans les décisions politiques. Il a depuis démissionné.

Protestors in Nepal overthrew the government in less than 48 hours due to corruption. They refused a curfew, spread protests across all cities, fought police in roaming street battles, burnt down politicians' houses, stole military weapons, stormed the parliament & burnt it,… pic.twitter.com/ewlBnr95vm — Anonymous (@YourAnonCentral) September 9, 2025

Les apps crypto comme alternative

Les événements survenus au Népal et en Indonésie révèlent une tendance croissante : les citoyens se tournent vers des applications de messagerie décentralisées et chiffrées — appelées aussi freedom tech — pour se protéger de la surveillance gouvernementale et de la censure.

Pendant ce temps, l’Union européenne s’apprête à adopter la loi « Chat Control », qui supprimerait le chiffrement de bout en bout en obligeant des services comme Telegram, WhatsApp et Signal à permettre aux régulateurs de lire les messages avant leur chiffrement et leur envoi.

Des législateurs de 15 États membres soutiennent le projet. Le vote de l’Allemagne pourrait déterminer si cette loi controversée sera adoptée.

Jusqu’à présent, l’adoption des applications de messagerie décentralisées et chiffrées repose sur le départ progressif des utilisateurs des plateformes centralisées, souvent accusées de censurer les contenus ou d’imposer des restrictions.

Parmi les plateformes centralisées les plus utilisées figurent Messenger et WhatsApp, toutes deux exploitées par Meta, une entreprise centralisée et axée sur le profit, qui traite les données personnelles comme un produit.

Jack Dorsey a lancé la bêta de bitchat en juillet. L’application utilise un réseau maillé Bluetooth pour permettre une communication chiffrée sans connexion internet.

D’après le white paper, le réseau fonctionne de manière entièrement décentralisée : aucun serveur central, aucun compte, aucune adresse e-mail, aucun numéro de téléphone à enregistrer, et aucune dépendance à une infrastructure.

there when you need it https://t.co/gbTxEPgEjP — jack (@jack) September 10, 2025

Jack Dorsey : Qui est l’architecte de bitchat

Jack Dorsey, est le fondateur de Twitter et le PDG de Block (anciennement Square). Il occupe une place centrale dans l’univers Bitcoin. Contrairement à d’autres figures du secteur crypto, il consacre ses ressources exclusivement à Bitcoin. Dorsay considère le BTC comme le socle d’un nouveau système financier autonome et décentralisé.

En plus, l’entrepreneur finance des projets open-source, soutient le développement du Lightning Network, et milite pour des outils résistants à la censure.

En juillet, il a lancé bitchat, une application de messagerie pair-à-pair utilisant un réseau maillé Bluetooth. Ce système permet une communication chiffrée sans connexion internet, sans serveur central, sans compte utilisateur, et sans dépendance à une infrastructure. Bitchat incarne sa vision : une technologie libre, décentralisée, et conçue pour résister à la surveillance.

La messagerie crypto reste loin derrière les géants du secteur

Des applications comme Signal, Damus (propulsée par Nostr), Session et Status attirent des utilisateurs en quête d’alternatives plus sécurisées et résistantes à la censure.

Cependant, les plateformes de messagerie décentralisées et chiffrées doivent encore parcourir beaucoup de chemin avant de rivaliser avec des géants comme Meta, qui a enregistré 3,48 milliards d’utilisateurs quotidiens en juin sur l’ensemble de ses applications — dont Facebook, Messenger et Instagram.

Ce chiffre représente une hausse de 6 % sur un an, preuve que Meta n’a rien perdu de son élan au cours des 12 derniers mois.

Source : Reuters

À lire aussi :