Bitcoin sous 90k : HYPER devient l’altcoin à surveiller

Pour Résumer

Le Bitcoin tombe sous 90 000 dollars, mais montre des signes techniques de rebond.

HYPER dépasse 28 millions de dollars en prévente et attire massivement les investisseurs.

Sa technologie basée sur la SVM lui permettrait de traiter jusqu’à 65 000 transactions par seconde.

La chute du Bitcoin et l’émergence des altcoins

Le passage éclair du Bitcoin sous 90 000 $ a surpris beaucoup de traders. C’est même l’un des pires 4ᵉ trimestres depuis 2018 pour le roi de la cryptomonnaie. La chute reste liée à un climat économique mondial instable.

Ensuite, les Fonds ETF Bitcoin ont enregistré des sorties de fonds importantes. Du coup, le sentiment général indique la peur extrême, avec un indice « Fear & Greed » dans le rouge.

Cependant, cette phase est vue par certains analystes comme une simple correction. Il ne s’agirait pas d’un nouvel hiver crypto. Par conséquent, les périodes de baisse sont souvent propices aux nouvelles opportunités. Ainsi, les investisseurs cherchent des projets solides pour préparer le rebond.

Justement, le projet Bitcoin Hyper (HYPER) profite de cette agitation. Sa prévente colossale de plus de 28 millions de dollars attire tous les regards. Son objectif ? Apporter un coup de jeune au réseau Bitcoin grâce à des solutions techniques innovantes. La communauté semble déjà convaincue.

Découvrir Bitcoin HYPER

Bitcoin Hyper (HYPER) : la solution Layer 2 qui veut tout changer

Bitcoin Hyper se présente comme une solution de Layer 2 pour Bitcoin. Concrètement, il veut résoudre les problèmes de lenteur du réseau principal. Le Bitcoin, dans sa version d’origine, reste très limité : il ne peut gérer qu’environ trois transactions par seconde.

HYPER change complètement la donne. Grâce à la technologie de la Solana Virtual Machine, le projet annonce un débit impressionnant de 65 000 transactions par seconde.

Toujours avec cette technologie, il permet aussi le développement d’applications décentralisées (dApps). Par ailleurs, il utilise des preuves à connaissance nulle (zk-proofs) pour hériter de la sécurité du Bitcoin. Son approche combine donc performance et confiance.

Le jeton HYPER est au cœur de cet écosystème. Son prix lors de la prévente est fixé à seulement 0,013295 $. En parallèle, le projet offre un rendement annuel ou APY de 41 % pour le staking. Résultat, près de 1,3 milliard de jetons sont déjà verrouillés. L’engouement est donc très tangible.

Découvrir Token $HYPER

Les prévisions : un avenir prometteur pour HYPER et le Bitcoin

Malgré tout, certains scénarios restent optimistes pour Bitcoin pour la fin de l’année. Si les 90 000 $ tiennent en support, des projections évoquent un retour vers 120 000 $. Avec un contexte plus euphorique, le BTC pourrait même viser 140 000 $, voire 160 000 $ dans un scénario très poussé.

De l’autre, HYPER est perçu comme un catalyseur pour tout l’écosystème. En permettant de nouveaux usages comme la DeFi, il pourrait inciter à verrouiller plus de BTC. Ainsi, il réduirait la pression vendeuse sur le roi des cryptos. Borch Crypto, un analyste reconnu, le qualifie même de « meilleure prévente de 2025« .

Pour les investisseurs, le moment semble idéal. Le prix du jeton est encore bas et fixe pendant la prévente. La prochaine étape de vente entraînera une augmentation de ce prix.

Alors, beaucoup cherchent à anticiper cette naissance. HYPER représente donc une chance de participer à un projet ambitieux, tout en profitant d’un rendement passif attractif via le staking.

Comment acheter le Token $HYPER

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.