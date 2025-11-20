Polygon + Mastercard : la fin des adresses crypto, place aux pseudos

Pour Résumer

Mastercard et Polygon introduisent des pseudos vérifiés pour remplacer les adresses crypto complexes.

Le système repose sur une vérification d'identité via Mercuryo et un soulbound token sur Polygon.

Cette initiative s'inscrit dans l’expansion agressive de Mastercard dans le Web3.

Simplifier l’expérience utilisateur

Envoyer des cryptos stressait beaucoup de monde, car la moindre erreur pouvait faire disparaître votre argent à jamais. Aujourd’hui, cette angoisse s’envole grâce aux pseudos qui remplacent enfin les adresses interminables et illisibles. Vous tapez simplement le pseudo de votre ami, et le transfert part tranquille, sans crainte de vous tromper.

Mastercard sécurise le tout avec un processus clair et fiable. Mercuryo vérifie votre identité pour lier votre pseudo à votre vrai portefeuille. Ce lien évite les erreurs classiques, souvent fatales, liées à la saisie d’adresses interminables.

En plus, l’utilisateur peut demander un soulbound token sur Polygon. Ce petit badge prouve que son portefeuille appartient bien à une personne vérifiée. Le jeton reste attaché au wallet et ne peut pas être transféré. Il sert donc de preuve permanente. Ce fonctionnement reste simple à comprendre et rassure les personnes qui craignent les systèmes trop techniques.

Mastercard rappelle que tout ça s’intègre dans son programme « Crypto Credential ». L’entreprise ne touche jamais aux fonds. Elle ne devient pas un wallet. Elle se place plutôt comme une couche de confiance qui facilite les échanges. Avec ce modèle, elle garde sa position d’acteur fiable tout en laissant aux utilisateurs la maîtrise totale de leurs clés privées.

Pourquoi Polygon ?

Polygon n’a pas été choisi par hasard. Le réseau offre des transactions rapides et surtout très peu coûteuses. Beaucoup d’utilisateurs veulent envoyer de petits montants sans payer des frais absurdes. Polygon répond à ce besoin sans difficulté.

De plus, l’infrastructure est déjà pensée pour un usage à grande échelle. Elle compte actuellement près de 1,19 million d’adresses actives et 5,39 millions de transactions journalières.

Polygon was selected as the default launch chain for one reason: payments. Low-cost infrastructure built for speed, reliability, and scalability. This is how global money moves onchain. — Polygon (@0xPolygon) November 18, 2025

Son écosystème attire aussi beaucoup de projets orientés vers le grand public. Cela facilite le déploiement d’un service comme les alias crypto. Cette dynamique simplifie vraiment le déploiement, car tout est déjà en place pour accueillir des outils pensés pour les utilisateurs.

Les équipes de Mastercard soulignent d’ailleurs que Polygon offre une expérience fluide et prévisible, ce qui reste essentiel pour éviter toute frustration côté utilisateur.

Enfin, Mastercard voit déjà plus loin. L’entreprise envisage d’étendre son système de pseudos à d’autres domaines, comme les NFT ou les billets électroniques.

Une offensive globale sur l’adoption

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie très offensive. Mastercard accélère ses efforts dans l’espace crypto depuis 2024 et 2025. Elle multiplie les partenariats. En juin dernier, la société s’est associée à Chainlink. Cette collaboration permet à ses trois milliards de détenteurs de cartes d’acheter des cryptos directement onchain.

Actuellement, le service est déjà opérationnel sur des exchanges comme Bit2Me, Lirium et Mercado Bitcoin. Et ce n’est que le début. Le déploiement arrive bientôt dans une longue liste de pays, incluant la France, la Suisse, le Portugal, le Brésil et le Mexique.

La compagnie a également lancé des cartes de débit avec Kraken en Europe et au Royaume-Uni. De plus, elle s’est alliée à MetaMask. Ce partenariat concernait une carte de paiement de plus orientée self-custody.

Le plus récent est sa collaboration avec Ripple et Gemini pour le lancement crypto via le stablecoin RLUSD. L’objectif de ces initiatives est de devenir une passerelle accessible vers le Web3 de masse.

