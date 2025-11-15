Krach des cryptos : jusqu’où ira la chute ?

Pour Résumer

Bitcoin casse durablement les 100 000 $, déclenche plus d’1 Md $ de liquidations et replonge le marché dans l’« extreme fear ».

Altcoins et ETF crypto subissent de fortes sorties de capitaux, tandis que ZEC et DASH profitent d’un rebond lié au narratif de la confidentialité.

Le repli des valeurs technologiques, les mises en garde de Michael Burry sur l’IA et la chute de Strategy (MSTR) nourrissent le scénario d’un bear market prolongé pour les cryptos.

Les cryptomonnaies dans une situation critique

C’est chose faite : Bitcoin est repassé durablement sous les 100 000 $. Il stagne en ce moment autour des 96 000 $.

Le seuil psychologique des 100 000 $ est donc bel et bien brisé. Ce signal est profondément négatif pour les investisseurs.

En effet, c’est un niveau que Bitcoin n’avait pas revu depuis mai dernier. Pour les altcoins, la chute est également violente.

Ethereum repasse en dessous des 3 200 $, un niveau plus atteint depuis juillet dernier. Idem pour Solana, qui vaut aujourd’hui autour des 140 $, et perd plus de 8 % en seulement une journée.

Ces mèches violentes sont notamment dues aux liquidations des nombreuses positions à levier, inhérentes au marché des cryptomonnaies.

Une fois de plus, lors du passage de Bitcoin en dessous de 100 000 $, les liquidations ont été d’une envergure très importante. Elles s’élèvent à plus d’un milliard de dollars.

La majorité de ces liquidations sont des positions « long », donc des paris à la hausse. En effet, sur le milliard de dollars liquidés, 979 millions sont des long.

Cette fois-ci, l’optimisme n’aura donc pas été payant.

Depuis le 10 octobre, on observe des épisodes de liquidations violents. Les positions à levier deviennent de plus en plus risquées, au fur et à mesure que nous nous éloignons de la fin du cycle de quatre ans, connu dans les cryptomonnaies.

Le top de Bitcoin matérialise la fin du cycle. Or, ce dernier a atteint 126 000 $ le 6 octobre dernier. Cela confirme que le cycle pourrait bien être terminé.

Nous entrerions donc dans un long et morose bear market. Et les investisseurs le sentent ces derniers jours. L’optimisme n’est plus de mise.

Le Fear & Greed Index atteint des plus bas. En effet, il vient de toucher ce matin un niveau extrêmement bas : 16. Nous sommes donc entrés dans un climat d’extreme fear.

Quant aux ETF crypto, les sorties des capitaux s’accumulent. 866 millions de dollars sortis jeudi des ETF Bitcoin, puis 492 millions vendredi…

Du côté Ethereum, ce n’est pas mieux : le 14 novembre, Farside Investors enregistrait 177 millions de dollars de capitaux sortants sur ces derniers. Les institutionnels choisissent donc également de sortir des actifs risqués, pour le moment.

On note un rebond sur les jetons rattachés au narratif de la confidentialité. En effet, nous avions vu précédemment que ZEC et DASH avaient beaucoup augmenté ces derniers jours.

Ces cryptomonnaies ont profité d’un coup de projecteur mis sur l’importance de la confidentialité. Ces dernières ont beaucoup baissé, mais elles semblent rebondir. Leur prix montre de la force. En effet, ZEC reprend 30% aujourd’hui, tandis que DASH gagne 22 % en 24 heures.

On constate donc que ZEC et DASH sont les leaders des cryptomonnaies ayant trait à la confidentialité, devant le célèbre Monero.

Un contexte global plutôt négatif

Les cryptomonnaies ne sont pas les seules à chuter. En effet, la finance traditionnelle accuse aussi le coup.

Certes, l’administration américaine n’est plus en shutdown. Mais, cela n’a pas rassuré les marchés financiers.

En effet, pendant cette période de shutdown, l’administration américaine n’a pas communiqué les différentes données permettant à la Fed de prendre des décisions quant aux taux directeurs. Les investisseurs restent donc dans l’attente. Cette dernière est d’ailleurs plutôt teintée de pessimisme.

En effet, nous observons également une grosse chute sur les valeurs technologiques américaines. En effet, le Nasdaq a perdu près de 7 % au mois de novembre.

Michael Burry, le célèbre gestionnaire de fonds qui avait prédit la crise des subprimes, avait d’ailleurs prévenu en début de semaine que la bulle autour de l’intelligence artificielle allait exploser.

Depuis sa déclaration, Nvidia a perdu presque 10 %, et Palantir, qui était alors à 207 $, n’en vaut plus que 174 en ce moment.

Un vent négatif souffle donc sur les actions technologiques. Cela n’est certainement pas positif pour les cryptomonnaies, qui font en plus partie de la catégorie des actifs risqués par la plupart des investisseurs.

Strategy, la société de Michael Saylor, a aussi pris une claque. L’action MSTR a perdu 57 % de sa valeur depuis juillet dernier. Tout cela n’est pas rassurant pour des investisseurs qui ne sont pas dans le milieu des cryptomonnaies.

En effet, l’action de l’entreprise Strategy est un instrument financier utilisé pour s’exposer au cours du Bitcoin. Or, quand on constate qu’en seulement cinq mois, le prix de l’action a diminué de moitié, ce n’est vraiment pas un message rassurant.

L’arrivée des institutionnels, avec les ETF notamment, n’aura donc pas suffi à créer une résistance solide au niveau des 100 000 $ pour Bitcoin. Nombreux sont les investisseurs qui le pensaient. Mais malheureusement, les flux ne cessent de sortir de ces ETF.

Si, depuis hier, les cours des cryptomonnaies semblent consolider, la prudence reste de mise. Le contexte macroéconomique global n’est pas rassurant.

Les investisseurs sont dans l’incertitude concernant plusieurs facteurs clés.

Parmi ces derniers : une future baisse des taux de la Fed, une explosion de la bulle autour de l’intelligence artificielle ou encore la fin potentielle du cycle de quatre ans des cryptomonnaies.

