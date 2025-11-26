Klarna devient la première banque à lancer un stablecoin USD sur Tempo

Pour Résumer

Klarna devient la première banque digitale à lancer un stablecoin, KlarnaUSD, sur la blockchain Tempo.

Le stablecoin s'appuie sur l’infrastructure Bridge de Stripe.

Klarna testa d’abord KlarnaUSD en interne avant de l’ouvrir aux commerçants et aux utilisateurs.

Un stablecoin adossé au dollar pour moderniser les paiements

KlarnaUSD suit un principe très simple : chaque token repose sur des réserves en dollars américains. L’idée est limpide. Klarna veut réduire ses coûts et rendre ses paiements mondiaux beaucoup plus fluides.

La banque, qui compte plus de 114 millions d’utilisateurs, opère ce lancement sous le regard bienveillant des autorités estoniennes. En effet, elle détient une licence délivrée par l’Estonie, un pays pionnier dans la régulation des actifs numériques.

Introducing KlarnaUSD, our first @Stablecoin. We’re the first bank to launch on @tempo, the payments blockchain by @stripe and @paradigm. With stablecoin transactions already at $27T a year, we’re bringing faster, cheaper cross-border payments to our 114M customers. Crypto is… — Klarna (@Klarna) November 25, 2025

Pour donner vie à ce projet, Klarna s’appuie sur Bridge, l’infrastructure de stablecoins développée par Stripe. Ce choix montre clairement que la fintech veut pousser très loin son adoption des technologies blockchain. Jusqu’ici, presque aucune banque n’avait osé aller aussi loin.

Le stablecoin fonctionne déjà sur le testnet de Tempo. Le lancement sur le réseau principal arrivera en 2026. En attendant, Klarna utilisera KlarnaUSD dans ses propres opérations.

En effet, la loi Genius, adopté en juillet aux États-Unis, a posé un cadre clair pour les stablecoins, déclenchant une nouvelle vague de lancements dans le secteur.

Tempo, la blockchain de Stripe qui change les règles

Tempo n’est pas une blockchain comme les autres. Stripe et Paradigm l’ont construite pour les paiements. Le réseau vise une vitesse élevée, des frais minimes et une intégration simple pour les plateformes financières. C’était le terrain idéal pour Klarna, qui devait gérer un volume massif. L’entreprise traite plus de 112 milliards de dollars par an.

Le choix de Tempo montre aussi un mouvement plus large. Les infrastructures de paiement se tournent vers la tokenisation pour contourner les réseaux traditionnels, souvent coûteux. Klarna souhaite par exemple éviter certains frais liés au système bancaire classique ou au réseau SWIFT. La réduction des intermédiaires ouvre la porte à des transferts plus rapides et mieux contrôlés.

De plus, Tempo attire déjà des acteurs du secteur et vaut déjà 5 milliards de dollars. Les transactions stables représentent plus de 27 000 milliards de dollars par an dans le monde, selon McKinsey. Stripe veut capter une partie de ce flux. Klarna arrive donc au bon moment, avec un usage concret et immédiatement opérationnel.

Une stratégie assumée pour préparer les futurs services crypto

Klarna ne s’en cache plus. L’entreprise prépare un virage progressif vers les services crypto. Son CEO, Sebastian Siemiatkowski, avait déjà affirmé en 2025 vouloir explorer les nouvelles formes de paiement liées aux chaînes de blocs. KlarnaUSD devient la première brique visible de cette stratégie.

Pour l’instant, la fintech limite l’usage de son stablecoin à ses propres circuits. Elle teste, mesure et ajuste. Cependant, d’autres pistes sont déjà en réflexion. Klarna envisage d’ouvrir KlarnaUSD aux commerçants, puis aux clients.

Enfin, ce lancement entraîne Klarna dans un marché très disputé. Les stablecoins dominants, comme USDT ou USDC, pèsent respectivement près de 184 milliards et 74 milliards de dollars de capitalisation. Selon la BCE, certains stablecoins américains menacent même le système financier européen.

Pourtant, Klarna parie sur une différence clé : l’intégration. Grâce à Tempo, elle peut relier directement son écosystème financier à un réseau pensé pour les paiements. C’est une approche beaucoup plus logique pour une banque digitale qui veut, au fond, revoir entièrement sa fondation.

