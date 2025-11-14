Chute brutale du Bitcoin sous les 100 000 $ : que se passe-t-il ?

Pour Résumer

Le Bitcoin est tombé à 96 700 $, déclenchant près d’un milliard de dollars de liquidations en 24 h.

Les doutes sur une baisse des taux de la Fed, la fin du shutdown et les mauvais chiffres chinois ont amplifié la panique.

ETF, OG et entreprises vendent tandis que l’indice de peur chute à 15, laissant planer l’incertitude sur le prochain support.

Un seuil symbolique brisé et un marché en panique

Selon les données de CoinGecko, le Bitcoin a violemment prolongé sous la barre des 100 000 $. Il a touché un creux autour de 96 700 $. C’est son niveau le plus faible depuis 189 jours consécutifs, soit du 8 mai au 12 novembre.

Cette baisse représente environ 20 % à 23 % de moins que son pic récent. Début octobre, le Bitcoin avait frôlé un nouvel ATH record à 126 300 $. Beaucoup de traders espéraient un rebond. Pourtant, le mouvement s’est intensifié à mesure que les positions tombaient.

Dans la panique, les liquidations massives se sont enchaînées. Les dernières 24 heures ont vu près d’un milliard de dollars s’évaporer. La plupart venaient de positions acheteuses. Les plateformes comme Bybit, Binance et Hyperliquid ont même enregistré plus de 180 millions de dollars de positions liquidées chacune.

Parmi elles, une liquidation unique gigantesque a marqué les esprits. Il s’agissait d’un pari acheteur sur Bitcoin d’une valeur de 44 millions de dollars sur l’échange HTX. Cela montre à quel point le marché restait trop chargé en levier.

Une économie mondiale sous tension et une Fed paralysée

La chute ne vient pas seulement des cryptos. Elle reflète aussi un climat économique tendu. Les marchés doutent à nouveau d’une baisse des taux de la Fed en décembre. La probabilité de CME Group FED Watch est passée de 69 % à près de 52 % en quelques jours. Ce recul change la donne pour les investisseurs. Beaucoup réduisent leur risque en attendant plus de visibilité.

En effet, la fin du shutdown du gouvernement américain a ravivé les incertitudes économiques. Le manque de données officielles par la FED après cette crise a aggravé les tensions. Pour certains analystes, la Fed avancera “à l’aveugle”. Et cette incertitude pèse fortement sur les actifs risqués.

En Asie, les mauvaises nouvelles chinoises ont ajouté une pression supplémentaire. La production industrielle ralentit. L’investissement faiblit. Ces signes de fatigue ont poussé les investisseurs à vendre dès l’ouverture. Les cryptos ont suivi immédiatement. Le Bitcoin a perdu un support clé et se dirige désormais vers la zone de 94 000 $.

Des vendeurs en série et un sentiment au plus bas

La pression ne vient pas des seuls traders. Trois groupes de vendeurs se sont activés. Les ETF Bitcoin ont subi près de 200 millions de dollars de sorties en une journée, malgré que d’autres ETF XRP de Canary ont enregistré un volume record dès son premier jour.

Par ailleurs, les détenteurs historiques, les « OG », ont déplacé plus de 1,5 milliard de dollars de BTC vers les plateformes. Et les entreprises ont ralenti leurs achats au plus bas de l’année.

L’indice de peur et de cupidité est tombé à 15. C’est un niveau de peur extrême. Cela traduit un marché nerveux. Beaucoup redoutent un nouveau choc comme celui du 10 octobre. Ce jour-là, 19 milliards de dollars avaient été liquidés. Ce souvenir reste frais dans les esprits.

Enfin, les analystes évoquent un mélange explosif. Les actions reculent. Les trésoreries d’entreprises se figent. Les traders manquent de visibilité. Et la Fed inspire plus de doutes que de confiance. Avec tout cela, le marché crypto traverse une zone de turbulences. Et pour l’instant, personne ne sait où le Bitcoin trouvera son vrai plancher.

Tout cela rappelle l’alerte émise par l’un des stratèges de la banque Morgan Stanley. Denny Galindo a évoqué que le Bitcoin est actuellement en phase de recul. Il a ainsi conseillé les traders à vendre rapidement et de sécuriser leurs gains.

