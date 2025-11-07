“Bitcoin est en solde” : Saylor relance le FOMO sur le marché

Pour Résumer

Saylor déclare “Bitcoin est en solde” le 7 novembre.

MicroStrategy achète 10 000 BTC supplémentaires.

Le FOMO dope le marché crypto à 4 000 milliards.

La déclaration choc de Saylor

Le 7 novembre 2025, Michael Saylor, lors d’une conférence à Miami, affirme : « Bitcoin est en solde à 101 556 $ ». Effectivement, il compare BTC à un actif sous-évalué face à l’or.

MicroStrategy porte ses avoirs à 252 220 BTC, soit 2,8 % de l’offre totale. De plus, la firme lève 1 milliard de dollars pour acheter 10 000 BTC. En outre, Saylor vise 500 000 BTC d’ici 2030.

D’ailleurs, il cite l’inflation à 2,5 % et la dette US à 33 trillions. Effectivement, Bitcoin reste un refuge.

En effet, le hashrate atteint 700 EH/s. De plus, les mineurs accumulent à 65 % de marge. En outre, cela renforce la rareté post-halving.

MicroStrategy : catalyseur du FOMO

MicroStrategy dope le sentiment haussier. Effectivement, ses achats massifs depuis 2020 totalisent 28 milliards de dollars.

La firme refinance via des obligations convertibles. De plus, ses actions (MSTR) grimpent de 5 % post-annonce. En outre, 60 % des institutionnels suivent son modèle.

D’ailleurs, Saylor prédit un BTC à 300 000 $ d’ici 2026. Effectivement, il mise sur l’adoption par 20 pays.

En effet, les ETF Bitcoin captent 50 milliards de dollars. De plus, BlackRock alloue 5 % à BTC. En outre, cela dope la confiance retail.

Impacts sur le marché crypto

La sortie de Saylor rallume le FOMO. Bitcoin gagne 3 % à 101 556 $, avec une capitalisation à 4 000 milliards. Effectivement, Solana monte à 157,75 $.

La DeFi TVL atteint 100 milliards de dollars. De plus, Ethereum, à 3 534 $, gagne 2 %. En outre, les ETF altcoins attirent 500 millions.

Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace. D’ailleurs, les liquidations montent à 200 millions.

Effectivement, les exchanges comme Binance voient les volumes exploser de 25 %. En outre, les flux institutionnels grimpent à 50 milliards. De plus, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : un bull run imminent ?

Saylor peut-il déclencher le bull run ? ChatGPT-5 prévoit un BTC à 200 000 $ fin 2025. Effectivement, le FOMO attire les retail.

De plus, des pays comme le Salvador dopent les réserves BTC. En outre, 10 % des paiements mondiaux pourraient être effectués via la crypto. D’ailleurs, les ETF captent 100 milliards.

Cependant, des défis persistent. En effet, un shutdown US freine les lois. De plus, les hacks à 1,5 milliard inquiètent.

Novembre 2025 rallume la flamme. Effectivement, Saylor dope le FOMO. La prudence s’impose pour les investisseurs.

