Bitcoin et Ethereum en crise : la Fed peut-elle éviter le crash ?

Pour Résumer

Bitcoin et Ethereum sont sous pression, avec des investisseurs préoccupés par les incertitudes économiques mondiales.

Le discours de Jerome Powell à Jackson Hole pourrait influencer le marché, en fonction des annonces sur les taux d'intérêt.

Les attentes restent élevées, notamment avec la possibilité de deux baisses de taux d'ici fin 2025, ce qui offrirait un soutien aux cryptomonnaies.

Bitcoin et Ethereum sous tension

Bitcoin conserve sa position au-dessus des 113 600 $, malgré une récente correction. Il est cependant loin de son record de 124 000 $.

Ethereum, deuxième crypto en capitalisation, affiche une légère progression de 3 % depuis les derniers jours. Toutefois, les deux cryptos restent exposées aux incertitudes économiques mondiales. Voici les performances des principales cryptos ces derniers jours :

Bitcoin (BTC) : +1 %, mais loin de ses plus hauts ; Ethereum (ETH) : +3 %, mais toujours sous pression ; Solana (SOL) et Dogecoin (DOGE) : hausse 4 % ; XRP (XRP) et Tron (TRX) : hausses timides 1 à 1,5 %.

Le discours de la Fed : un tournant pour les cryptos

Les investisseurs ont beaucoup d’attentes suite au discours de Jerome Powell. Selon eux, soit la Fed confirmera une politique monétaire plus stricte, soit elle suggèrera des taux d’intérêt réduits.

Message hawkish

Les actifs à risque pourraient chuter davantage, y compris Bitcoin, avec un retour possible sous la barre des 110 000 $.

Message dovish

Si la Fed indique une politique plus accommodante, cela pourrait raviver l’espoir d’une baisse des taux dès septembre, offrant un soutien crucial aux cryptos.

Les perspectives de la politique monétaire

Le marché des cryptos n’est pas seul à suivre de près les intentions de la Fed. Les investisseurs s’attendent à deux baisses de taux d’ici fin 2025.

Une première baisse pourrait intervenir en septembre, suivie d’une autre en décembre. En outre, ces anticipations alimentent une légère lueur d’espoir pour les actifs numériques.

Les statistiques actuelles :

Prévisions de baisses de taux : Deux baisses de 25 points de base attendues d’ici décembre ;

: Deux baisses de 25 points de base attendues d’ici décembre ; BTC : Maintient sa valeur autour de 113 600 $ malgré les incertitudes ;

: Maintient sa valeur autour de 113 600 $ malgré les incertitudes ; ETH : Surperforme Bitcoin sur une période courte.

Une révolution en marche

En plus des fluctuations du marché, un autre phénomène gagne en importance : la tokenisation des actifs.

SkyBridge Capital a pour projet de tokeniser 300 millions de dollars de fonds de couverture. Ainsi, les actifs seront plus liquides et accessibles. Cela donnera aussi l’accès au crypto à un large public d’investisseurs. Par ailleurs, ce développement pourrait transformer l’industrie des cryptos.

La Fed au centre de l’incertitude

L’évolution crypto pourrait dépendre largement des choix de la Fed.

Ainsi, les investisseurs doivent rester attentifs aux annonces. Dépendant des informations, des fluctuations pourraient être provoquées sur le marché.

Une opportunité à ne pas manquer

