Scaramucci persiste avec un objectif Bitcoin de 200 000 $ malgré tout

Pour Résumer

Anthony Scaramucci maintient son objectif de faire atteindre 200 000 $ au Bitcoin, malgré la volatilité actuelle du marché.

Parallèlement, SkyBridge Capital a lancé un projet de tokenisation de 300 millions de dollars, en optant pour la blockchain Avalanche, reconnue pour sa rapidité et ses faibles frais de transaction.

Cette initiative vise à transformer des actifs réels en versions numériques, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités d’investissement, tout en soulignant l'importance croissante de la tokenisation dans le secteur financier.

SkyBridge Capital : une stratégie innovante de tokenisation

SkyBridge a récemment annoncé qu’il avait l’intention de tokeniser 300 millions de dollars à travers deux fonds d’investissement.

En transformant des actifs réels en versions numériques, cette technologie crée de nouvelles opportunités d’investissement sur des blockchains.

Les points clés de cette initiative :

300 millions de dollars à tokeniser sur Avalanche ;

10 % des actifs sous gestion de SkyBridge impliqués dans ce projet ;

Un fonds se concentre sur les cryptomonnaies, l’autre sur divers investissements.

Exclusive: Anthony Scaramucci’s SkyBridge Capital to tokenize $300 million on Avalanchehttps://t.co/na2oq2wZmw — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) August 19, 2025

Avalanche : un choix stratégique pour SkyBridge

SkyBridge Capital a opté pour la blockchain Avalanche. Cette plateforme est excellente de par sa rapidité et ses coûts de transaction compétitifs. Avec près de 2 milliards de dollars d’actifs sous gestion, elle demeure une solution optimale.

Avalanche met en avant le cadre parfait pour les fonds tokenisés de SkyBridge.

200 000 $ malgré la volatilité

Scaramucci reste fermement convaincu du potentiel futur du Bitcoin. D’ailleurs, il reste sur sa position malgré les fluctuations actuelles du marché. Il souligne que la tokenisation des actifs transformera en profondeur le secteur financier.

Selon lui, l’infrastructure blockchain est une porte sur de nouvelles perspectives d’investissement.

Une transformation pour le secteur financier

La tokénisation rend le processus d’achat et de vente d’actifs plus rapide et plus transparent. De plus, elle offre un accès direct aux informations sur la propriété des actifs.

Mieux encore, les blockchains permettent de vérifier la validité de ces informations sans vérifications multiples par des tiers.

Soutien croissant des géants financiers à la blockchain

La tokenisation des actifs attire l’attention des plus grandes institutions financières.

Des sociétés comme BlackRock et VanEck ont récemment tokenisé leurs fonds sur des blockchains telles que Solana et Aptos. Alors, cette évolution marque un tournant pour la finance traditionnelle, qui intègre pleinement la technologie blockchain.

Collaboration avec Tokeny pour accélérer le déploiement

SkyBridge a établi un partenariat stratégique avec Tokeny. C’est une entreprise spécialisée dans la tokenisation.

Cette collaboration vise à optimiser l’adoption des fonds tokenisés sur Avalanche. Le partenariat sert à démontrer les avantages de la blockchain pour les économies de coûts et l’efficacité des transactions.

Un avenir prometteur pour la tokenisation

SkyBridge, par son initiative de tokenisation, montre la voie à suivre pour l’avenir des investissements.

Scaramucci, en poursuivant son objectif de 200 000 $ pour Bitcoin, positionne son entreprise et la blockchain comme des piliers clés de la finance de demain.

À lire aussi :