Top 3 memecoins à surveiller avant l’explosion

Pour Résumer

Dogecoin, Pepe, Pudgy Penguins visent un boom.

Bitcoin atteint 119 800 €.

L’altseason dope les memecoins 2025.

Dogecoin : le roi prêt à rugir

Le marché crypto pulse. En effet, Dogecoin (DOGE), à 0,23 €, reste le mastodonte des memecoins avec une capitalisation de 33,2 milliards d’euros.

Par ailleurs, les analystes prévoient un bond à 0,50 € avant septembre, soit un x2, porté par son adoption par Tesla et Shopify. Effectivement, les volumes de trading, à 2,1 milliards d’euros par jour, reflètent une hype croissante.

D’ailleurs, l’intégration dans PayPal et un RSI à 53 signalent une zone haussière fragile, avec un risque de correction à 0,18 €. Cependant, la communauté de 3 millions d’utilisateurs actifs reste un moteur clé.

Par ailleurs, Dogecoin bénéficie d’un ETF potentiel en 2026, amplifiant son attrait. Effectivement, ce memecoin allie nostalgie et utilité, prêt à dominer l’altseason.

Pepe : la grenouille qui bondit

Pepe (PEPE) fait des vagues. En effet, à 0,000011 €, ce memecoin pourrait quadrupler à 0,000045 € avant septembre, selon les analystes, grâce à un listing sur Binance et une communauté de 1,2 million de fans.

Par ailleurs, son absence de frais de transaction dope les volumes, avec 3,88 milliards d’euros échangés en 24 heures. Effectivement, PEPE surfe sur une nostalgie internet et une liquidité massive.

D’ailleurs, la hausse de 70 % en un mois et un market cap à 5 milliards d’euros attirent les baleines, avec 257 % de transactions majeures.

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques.

Par ailleurs, des memecoins comme Maxi Doge, à 0,00025 €, gagnent du terrain avec un APY de staking à 370 % et 750 000 $ levés en presale. Effectivement, PEPE reste un pilier grâce à sa viralité.

Pudgy Penguins : le nouveau challenger

Pudgy Penguins (PENGU) secoue l’écosystème. En effet, à 0,035 €, ce memecoin Solana affiche une hausse de 165 % en un mois, avec un market cap à 2,2 milliards d’euros.

Par ailleurs, un ETF potentiel sur Cboe et une hausse de 400 % du volume des NFT Pudgy dopent l’élan. Effectivement, les analystes visent 0,24 €, soit un x7 d’ici septembre.

D’ailleurs, un RSI à 86 signale une surchauffe, risquant une correction à 0,025 €. Cependant, la capitalisation crypto, à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), et une domination Bitcoin à 53,4 % confirment l’altseason.

Par ailleurs, les volumes sur Uniswap, en hausse de 18 %, amplifient le momentum. Effectivement, PENGU allie hype NFT et solidité technique.

Perspectives : un raz-de-marée memecoin ?

Ce rally pourrait tout changer. En effet, une domination Bitcoin sous 50 % libérerait 200 milliards d’euros vers les altcoins.

Par ailleurs, l’optimisme post-inauguration de Trump et des ETF memecoins attendus pour Q3 2025 dopent les attentes. Effectivement, Dogecoin, Pepe et PENGU pourraient atteindre respectivement 1 €, 0,0001 € et 0,70 € d’ici fin 2025.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP.

Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) reste un piège. Cette altseason promet des gains explosifs, mais la prudence reste de mise.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.