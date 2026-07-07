Ethereum : l’ETH rebondit à 1 731 $, le cap des 1 800 $ en vue

Le cours de l’Ethereum (ETH) s’échange actuellement autour de 1 731 $ après un rebond de 13 % depuis la zone de support des 1 500 $. La question cruciale est désormais de savoir si le niveau des 1 700 $ fera office de plancher solide ou s’il ne s’agit que d’une simple pause avant une nouvelle jambe de baisse. Si le rebond est bien réel, sa pérennité reste à confirmer.

La publication des chiffres de l’emploi non-agricole (NFP) de juin, affichant seulement 57 000 créations de postes contre un consensus de 110K–115K et bien en deçà des 129 000 de mai (révisés à la baisse), a affaibli l’indice du dollar américain (DXY). Cette situation a profité aux actifs risqués dans leur ensemble, l’ETH figurant parmi les principaux bénéficiaires.

The Market Periodical a souligné que la rupture de la tendance baissière à court terme depuis la région des 1 550 $ constitue un changement structurel, et non un simple rallye de soulagement. Bien que les vents favorables macroéconomiques et un rebond technique significatif s’alignent, le niveau des 1 800 $ demeure la frontière séparant une simple tentative de récupération d’un retournement de tendance confirmé.

Just did technical analysis on the jobs report



If I did my calculations correctly, by 2028 there will only be one new job available each month pic.twitter.com/IhYSr1EFyy — Andrew Kuhn (@FocusedCompound) July 2, 2026

Ethereum News : le prix de l’Ethereum peut-il franchir et maintenir les 1 800 $ ?

L’ETH s’échangeait à 1 731 $, en hausse d’environ 0,48 % sur les dernières 24 heures lors du dernier pointage. Durant la phase de cassure, un pic intraday a été atteint à 1 786,09 $, marquant un mouvement de 13,17 % au plus fort de la session.

Ce sommet représente également le premier test significatif de la zone de résistance située entre 1 780 $ et 1 820 $, une bande qui a bloqué plusieurs tentatives de reprise depuis que l’ETH a perdu le seuil psychologique des 2 000 $.

Les analystes observent que l’ETH évolue désormais au-dessus des 1 700 $ et de la moyenne mobile simple (SMA) à 100 heures. Avec un RSI (Relative Strength Index) se maintenant au-dessus de 50, cette configuration favorise historiquement une poursuite vers les 1 800 $–1 850 $. Une divergence haussière du RSI sur 4 heures, où les points bas de l’indicateur remontaient alors que les prix baissaient, avait d’ailleurs donné un signal d’alerte précoce avant ce rebond.

Les niveaux de support immédiats se situent entre 1 650 $ et 1 675 $, puis plus bas entre 1 575 $ et 1 600 $, zone qui avait stoppé le dernier déclin. Par ailleurs, le bureau d’analyse de Citi a abaissé son objectif de cours pour l’ETH à 2 240 $. Bien que cette révision soit baissière par rapport aux estimations précédentes, elle implique toujours un potentiel de hausse significatif par rapport au prix actuel et ancre un scénario de base institutionnel au-dessus des 2 000 $.

Bitcoin Hyper mise sur le positionnement précoce alors que l’Ethereum teste ses résistances

À 1 731 $, l’ETH est en phase de récupération, pas encore de retour à la normale. Même les objectifs haussiers de 1 850 $ à 2 850 $ ne représentent que des progressions incrémentales pour un actif qui s’échangeait au-dessus de 4 000 $ lors des cycles précédents. Les traders effectuant une rotation au sein du marché crypto se tournent de plus en plus vers des projets d’infrastructure à un stade précoce, où l’écart de valorisation est plus large et l’asymétrie plus prononcée.

Bitcoin Hyper fait partie de ces projets qui attirent l’attention. Il se positionne comme le premier réseau Bitcoin Layer 2 (L2) intégrant la Solana Virtual Machine (SVM). Cette combinaison vise à résoudre les contraintes majeures de Bitcoin — lenteur de règlement, frais élevés et absence de contrats intelligents programmables — sans compromettre le modèle de sécurité de Bitcoin.

La prévente a déjà levé 32 921 487,36 $ avec un prix actuel du jeton fixé à 0,0136825 $, et des récompenses de staking sont actives pour les premiers participants.

L’intégration de la SVM est l’argument différenciateur majeur : le projet ne prétend pas seulement être plus rapide que la couche de base de Bitcoin, mais vise des performances de latence qui, selon ses affirmations, surpasseraient les propres benchmarks de débit de Solana. Un pont canonique décentralisé assure les transferts de BTC entre les couches. Il est toutefois rappelé que les préventes d’infrastructure à un stade précoce comportent un risque d’exécution important ; rien ne garantit que les objectifs de la feuille de route seront atteints.

Les investisseurs souhaitant approfondir leurs recherches peuvent consulter les détails sur Bitcoin Hyper ici.