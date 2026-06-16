Bitcoin : Le prix rebondit à 65 800 $ après l’accord USA-Iran

Le Bitcoin a progressé de +2 % pour atteindre 65 800 $ ce lundi 15 juin, après que les États-Unis et l’Iran ont confirmé un protocole d’accord visant à mettre fin à leur conflit. Cet accord prévoit un arrêt immédiat des hostilités et un engagement à rouvrir le détroit d’Ormuz d’ici 30 jours.

Cette annonce a déclenché une rotation généralisée vers les actifs risqués : les contrats à terme sur le S&P 500 ont grimpé de +1,20 % lors des échanges en Asie, tandis que le baril de Brent a chuté de -4,51 % à 83,39 $, porté par le soulagement concernant l’approvisionnement via Ormuz. Les altcoins, notamment le XRP, Solana et Cardano, ont également progressé entre +3 % et +4 % au cours de la même session.

Parallèlement, les sorties de capitaux des ETF Bitcoin au comptant, rapportées par SoSoValue, se sont stabilisées à 315,8 millions de dollars la semaine dernière, contre plus d’un milliard de dollars lors de chacune des quatre semaines précédentes. Bien que cette décélération offre un soutien structurel modeste, elle ne renverse pas encore la tendance nette vendeuse.

La question analytique n’est plus de savoir si l’accord de paix USA-Iran constitue un véritable catalyseur géopolitique, mais si la transmission de cette détente vers une reprise durable du prix du BTC peut se maintenir alors que les flux des ETF restent négatifs et que l’indice Crypto Fear & Greed stagne à 20/100, en zone de « Peur Extrême ».

$BTC pumps into a new week.



Bitcoin immediately broke the previous weekly high and previous daily high.



In terms of probabilities, this means there is a higher probability of holding the 60.8K PWL this week.



The best RR POI for longs this week is the one closest to the PWL,… pic.twitter.com/JrTCc04B7K — Lennaert Snyder (@LennaertSnyder) June 15, 2026

Transmission inter-actifs : l’impact de la réouverture d’Ormuz sur l’appétit pour le risque

Le mécanisme reliant les prix de l’énergie aux attentes d’inflation et au positionnement des actifs risqués est plus complexe qu’il n’y paraît. La réouverture prévue du détroit d’Ormuz élimine la prime de choc d’offre qui maintenait le Brent à des niveaux élevés, comme en témoigne la baisse de 4,51 % enregistrée lundi.

La chute des prix de l’énergie réduit les perspectives d’inflation à court terme, ce qui diminue la probabilité d’un nouveau durcissement de la Fed et abaisse le taux d’actualisation pour les actifs à longue durée comme le Bitcoin.

Du côté des ETF, le bilan reste mitigé : 315,8 millions de dollars de sorties nettes ont été enregistrés pour la semaine se terminant le 13 juin. C’est nettement moins que la semaine précédente, mais le chiffre demeure négatif.

Ce ralentissement suggère que le désendettement institutionnel agressif pourrait s’atténuer. Toutefois, les sorties continues indiquent un défi structurel de la demande qu’un simple catalyseur géopolitique ne pourra probablement pas résoudre rapidement. L’action des prix de lundi reflète davantage un soulagement qu’un retour massif des investissements institutionnels.

Bitcoin à 65 800 $ : Rebond technique ou début de reprise structurelle ?

(SOURCE: TradingView)

La remontée du Bitcoin depuis son plus bas annuel du 5 juin proche de 59 100 $ — un niveau inédit depuis octobre 2024 — représente désormais un gain d’environ 6 700 $ sur dix sessions. Le cours de 65 809 $ atteint lundi marque la clôture la plus solide de cette période. La structure du mouvement est cependant cruciale : les précédents rallyes liés à l’Iran avaient poussé le BTC vers un sommet de 12 semaines à près de 79 500 $ fin avril.

Ce mouvement avait été suivi d’un net essoufflement. Les analystes surveillant ce rebond ont identifié le retracement de Fibonacci de 50 % (du sommet de janvier au creux de février) à 78 962 $ ainsi que la moyenne mobile exponentielle sur 200 jours vers 81 708 $ comme des résistances majeures. Ces niveaux restent intacts et éloignés du prix actuel, ce qui indique que la hausse de lundi s’inscrit encore dans la moitié inférieure de la fourchette corrective établie.

À 65 809 $, le Bitcoin se trouve dans une zone de congestion traversée lors de la baisse : la bande des 62 000 $ – 66 000 $ avait absorbé la pression vendeuse jusqu’à la fin mai avant l’ultime chute vers les plus bas annuels. Pour confirmer que cette zone sert désormais de support et non plus de résistance, le cours doit établir une clôture quotidienne au-dessus de 66 440 $, le plus haut de session enregistré sur certaines plateformes.

La chute précédente liée aux frappes iraniennes, qui avait fait plonger le BTC alors qu’il touchait les 73 000 $, a créé une structure de résistance à plusieurs niveaux. La reprise actuelle n’a pas encore testé les seuils les plus significatifs au-dessus de 68 000 $. Le gain de +2 % de la session s’apparente donc davantage à un rebond technique de couverture de positions courtes qu’à une cassure confirmée, une distinction que la structure actuelle des prix rend explicite.