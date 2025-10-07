Bitcoin franchit un nouvel ATH au-dessus de 125 700 $ !

Pour Résumer

Bitcoin atteint 125 700 $, un ATH historique.

Les ETF injectent 3 milliards de dollars en 48h.

Les altcoins suivent, portés par l’euphorie.

Un ATH fulgurant à 125 700 $

Bitcoin (BTC) explose à 125 700 $ après un bond de 6 % en 24 heures. Effectivement, le RSI à 76 signale un momentum haussier intense. En effet, la capitalisation atteint 2,47 billions de dollars.

Les ETF spot, menés par BlackRock avec 370 000 BTC, attirent 3 milliards de dollars en 48 heures. De plus, les volumes quotidiens bondissent à 75 milliards. En outre, le support à 120 000 $ reste inébranlable.

Ce sommet suit une correction mi-septembre à 8 %. D’ailleurs, les whales accumulent 80 000 BTC à 122 000 $. Effectivement, la rareté post-halving (3,125 BTC par bloc) alimente la hausse.

En effet, l’inflation US à 3,1 % pousse les hedges. De plus, la dette fédérale à 33 trillions renforce l’attrait du BTC. En outre, 80 % des analystes visent 150 000 $ d’ici fin 2025.

Les moteurs institutionnels du rallye

L’adoption institutionnelle explose. BlackRock et Fidelity injectent 28 milliards de dollars dans les ETF crypto en 2025. Effectivement, la réserve US de 28 988 BTC légitime le marché.

De plus, MicroStrategy, avec 252 220 BTC, lève 3 milliards pour en acheter davantage. En outre, des firmes comme Visa adoptent les paiements crypto. D’ailleurs, 19 800 adresses whales battent des records.

La régulation pro-crypto soutient l’élan. En effet, le GENIUS Act clarifie les stablecoins, à 290 milliards. De plus, MiCA en Europe inspire confiance. En outre, une baisse des taux Fed, à 75 % de probabilité, dope les actifs risqués.

Effectivement, l’or à 2 500 $ l’once suit la tendance. D’ailleurs, Bitcoin devient un refuge face au shutdown US. En effet, l’incertitude politique pousse les flux.

Impacts sur les altcoins et la DeFi

Les altcoins s’envolent. Solana grimpe à 230 $, avec une TVL à 11,2 milliards de dollars. Effectivement, Ethereum gagne 5 % à 4 671 $.

De plus, la DeFi rebondit, avec une TVL à 94 milliards de dollars. En outre, les layer-2 comme Optimism captent 35 % des flux. D’ailleurs, XRP, à 2,90 $, vise 5 $ avec l’euphorie.

Cependant, la volatilité persiste. En effet, 80 % des altcoins risquent une correction post-hype. De plus, les liquidations atteignent 80 millions de dollars. En outre, les retail accumulent à la hausse.

Effectivement, Binance voit ses volumes spot bondir de 30 %. D’ailleurs, les flux illicites chutent de 35 % grâce à la conformité. En effet, la confiance retail explose.

Perspectives : un bull run éternel ?

Ce rallye peut-il durer ? ChatGPT-5 prévoit un BTC à 150 000 $ d’ici fin 2025. Effectivement, l’adoption globale s’accélère.

De plus, des réserves nationales, comme au Salvador, inspirent. En outre, une adoption asiatique pourrait surprendre. D’ailleurs, 12 billions de dollars d’investissements sont attendus.

Cependant, des risques subsistent. En effet, le minage consomme 150 TWh par an. De plus, un shutdown US prolongé pourrait freiner les ETF.

Octobre 2025 s’annonce légendaire. Effectivement, Bitcoin redessine l’avenir. La prudence s’impose pour les traders.

