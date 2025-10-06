LIVE – Bitcoin à 123 000$, reprise d’Ethereum, Uptober se précise, XRP…- Toute l’actualité du 06 octobre 2025

Pour Résumer

Bitcoin a touché un sommet historique à 125 000 $ ce week-end.

Ethereum se maintient autour de 4 500 $, malgré la volatilité.

XRP reste dans la course avec un support clé à défendre cette semaine.

Nouvelle envolée pour Bitcoin

Ce week-end, Bitcoin a franchi un nouveau record historique, atteignant jusqu’à 125 000 $ sur certaines plateformes. Alimentée par plus de 3,2 milliards de dollars d’entrées dans les ETF spot BTC, cette envolée marque un tournant majeur pour le marché.

Ce matin, le cours amorce une légère consolidation, revenant autour des 123 700 $. Les projections les plus ambitieuses évoquent déjà un BTC à 160 000 $, voire 200 000 $ d’ici à la fin d’année. Mais avant cela, le niveau des 138 000 $ reste la prochaine grande barrière à franchir.

Ethereum rebondit, les altcoins reprennent des couleurs

De son côté, Ethereum se maintient au-dessus des 4 500 $, une zone considérée comme stratégique. Le marché observe de près la résistance à 4 700 $, seuil au-delà duquel un mouvement vers 5 000 $ deviendrait plausible.

Dans le même temps, la rotation des capitaux profite à plusieurs altcoins. Le phénomène “Uptober” prend donc bel et bien forme, porté par un contexte macro favorable, un volume croissant et une dominance BTC qui recule.

XRP retrouve de l’élan avant une échéance cruciale

XRP affiche une belle résilience autour des 2,98 $, malgré les secousses du marché. Si le cap des 3 $ est franchi durablement, un mouvement vers 3,10 voire 3,30 $ pourrait s’enclencher rapidement, porté par un narratif de normalisation réglementaire et d’ETF. XRP trouve peu à peu sa place dans les portefeuilles diversifiés.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Ethereum, XRP et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

À lire aussi :