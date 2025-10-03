LIVE – Le Shutdown américain continu, Bitcoin à 119 000, Uptober à portée de main, Hyperliquid… – Toute l’actualité du 03 octobre 2025

Pour Résumer

Le shutdown américain persiste, renforçant le rôle “refuge” du Bitcoin.

Bitcoin franchit les 119 000 $, mais le rallye reste à confirmer.

Hyperliquid conserve son emprise sur les perps malgré la concurrence.

Un Shutdown américain qui dope la cryptomonnaie

La paralysie du gouvernement américain continue, plongeant le pays dans une grande incertitude politique et économique. Le manque de données économiques solides, ajouté à l’incertitude entourant la Fed, pousse les investisseurs vers des actifs plus risqués.

Par conséquent, une partie de l’argent se tourne vers les cryptomonnaies, avec le Bitcoin en première ligne. En effet, dans ce climat instable, ces actifs sont perçus comme une alternative. Cette situation semble très largement jouer en faveur du marché crypto, bien que l’issue politique américaine reste déterminante.

Bitcoin franchit 120 000 $ porté par Uptober

Le Bitcoin évolue actuellement autour de 119 700 $, après avoir brièvement franchi les 120 000 $ dans la soirée du 2 octobre, un seuil symbolique surveillé de près par les investisseurs.

Dans le meme temps, le volume total des ETF Bitcoin spot a dépassé les 5 milliards de dollars. Ce cap symbolique pourrait marquer un vrai tournant, à condition que le cours reste stable au-dessus dans les prochains jours.

Cette hausse s’explique notamment par l’espoir d’une baisse des taux d’intérêt et par l’optimisme autour du mois d’octobre, souvent favorable aux cryptos. Mais attention, si le vent tourne, des ventes en chaîne pourraient vite renverser la tendance.

Hyperliquid face aux secousses du marché

Dans l’univers des DEX perpétuels, Hyperliquid reste une référence malgré la pression concurrentielle. Même si sa part de marché est contestée, le protocole domine toujours via un open interest de 62 % dans son segment, selon l’analyste Patrick Scott.

Par ailleurs, Hyperliquid enregistre des niveaux techniques remarquables : le token flirte avec les 49 $, défendant ses supports et préparant potentiellement un nouveau rallye vers la zone 55$/60$ si les conditions favorables persistent.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Hyperliquid et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

