Upbit lance sa frénésie crypto – pourquoi son IPO n’a pas décollé

Pour Résumer

Dès l’introduction d’Upbit en bourse, un engouement spectaculaire avait été généré.

Malheureusement, le manque de soutien institutionnel et la régulation stricte en Corée ont freiné la croissance de la plateforme.

Upbit doit renforcer son infrastructure et clarifier sa régulation afin d’attirer des investisseurs durables.

L’impact initial d’Upbit a été éphémère

Lors de sa cotation, Upbit a connu un pic de volatilité qui a attiré l’attention de beaucoup d’investisseurs. De nombreux altcoins ont vu leurs volumes de trading exploser de plus de 200 %. Certains tokens ont même connu des hausses de prix supérieures à 50 % en 24 heures.

C’est un phénomène qui a largement été alimenté par les investisseurs particuliers à la recherche d’opportunités de trading rapide. Toutefois, une fois l’euphorie passée, les activités ont connu une chute sur la plateforme.

Les volumes de trading se sont normalisés, indiquant que ces hausses n’étaient pas soutenues par une demande fondamentale. Les demandes étaient plutôt motivées par un effet de mode. La frénésie a très vite disparu dû au manque de liquidité durable et de base solide d’investissements institutionnels.

Pourquoi la dynamique a-t-elle échoué sur le long terme ?

Plusieurs facteurs ont accéléré le déclin d’Upbit, notamment l’absence d’une bonne technologie de trading. De plus, la plateforme manque d’une infrastructure de niveau institutionnel. Ainsi, cela a rapidement freiné sa compétitivité face à des géants comme Coinbase.

Cette absence de soutien institutionnel empêche de maintenir des niveaux d’activité élevés sur le long terme. En outre, le marché sud-coréen reste particulièrement vigilant en matière de régulation. Par conséquent, cela a probablement freiné les investissements à long terme également.

La Commission des services financiers (FSC) surveille de près les nouvelles cotations ainsi que les activités des plateformes de cryptos. Cette incertitude réglementaire a créé un climat d’hésitation pour les personnes cherchant à investir de manière durable.

Les plateformes crypto du futur

Les observateurs du marché restent optimistes et croient en l’avenir des plateformes d’échange comme Upbit. Cependant, plusieurs éléments doivent absolument être clarifiés afin de garantir une croissance solide.

La liste des actions à envisager pour les échanges crypto :

Le renforcement de l’infrastructure : pour le soutien de la liquidité à long terme ;

: pour le soutien de la liquidité à long terme ; La clarification réglementaire : utile pour rassurer les investisseurs institutionnels ;

: utile pour rassurer les investisseurs institutionnels ; L’accroissement de la transparence : lié au processus de cotation pour renforcer la confiance.

À l’heure actuelle, les plateformes d’échanges comme Upbit doivent continuer à prouver qu’elles peuvent maintenir leur élan. En gros, ils ne doivent pas devenir une simple parenthèse dans un marché crypto ultra-volatile. Pour réussir, ils devront créer un environnement qui inspire confiance et qui mène vers la croissance durable.

Une plateforme prometteuse nécessitant des ajustements

Si l’IPO d’Upbit n’a pas décollé comme prévu, il est trop tôt pour enterrer la plateforme. Des ajustements réglementaires et des améliorations infrastructurelles pourraient permettre à Upbit et à d’autres plateformes similaires de réussir à long terme. Toutefois, cela prendra du temps et demandera une stratégie plus robuste.

