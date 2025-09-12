Pour Résumer

Lisa Cook obtient une injonction temporaire : La juge Jia Cobb bloque la tentative de Trump de la révoquer.

Stephen Miran en route vers la Fed : Le Comité bancaire du Sénat approuve la nomination du conseiller de Trump avant la réunion sur les taux.

Goldman Sachs reste sceptique : David Solomon doute d’une baisse de 50 points de base, malgré les prévisions agressives de Standard Chartered.

Le tribunal bloque la tentative de Trump d’évincer la gouverneure de la Fed, Lisa Cook

Mardi, la juge Jia Cobb a approuvé la demande de Lisa Cook visant à obtenir une injonction temporaire contre le président américain Donald Trump, le président de la Fed Jerome Powell, et la Réserve fédérale elle-même.

Cook a réagi après avoir reçu une lettre datée du 25 août dans laquelle Trump annonçait son licenciement, l’accusant de fraude hypothécaire, selon un document judiciaire public.

Cobb a rendu sa décision dans cette affaire qui remonte à une lettre envoyée par Bill Pulte, directeur de la Federal Housing Finance Agency, à la procureure générale Pam Bondi. Pulte accuse Cook d’avoir menti sur sa résidence principale dans une demande de prêt hypothécaire en 2021 afin d’obtenir un taux d’emprunt plus avantageux.

Lorsque Trump a eu vent du scandale présumé impliquant Cook, il a exigé sa démission immédiate avant de la limoger le 25 août. Le président détient le pouvoir légal de révoquer les gouverneurs de la Fed, mais uniquement “pour motif valable” — un critère que la juge Cobb estime que Trump n’a pas encore réussi à démontrer.

La plupart des experts s’accordent à dire que l’affaire sera probablement tranchée par la Cour suprême.

Cook a inclus Powell et le Board dans sa plainte au cas où ils se sentiraient contraints d’exécuter la demande de Trump visant à l’évincer.

Le président réclame depuis longtemps une baisse des taux pour stimuler l’économie américaine, mais Powell — cible principale des attaques verbales de Trump contre la Fed — s’y est opposé jusqu’à présent, soulignant que l’inflation reste supérieure à l’objectif de 2 % fixé par la Fed.

Donald Trump prend une décision stratégique avant l’annonce des taux de la Fed : il pourrait nommer un proche au sein du Board

Le Comité bancaire du Sénat américain a voté aujourd’hui, à 13 voix contre 11, en faveur de la nomination de Stephen Miran, conseiller de Donald Trump, pour un mandat court au sein du Board de la Réserve fédérale.

La décision s’est faite selon les lignes partisanes, les Républicains cherchant à faire valider rapidement la nomination de Miran avant la réunion de la Fed prévue la semaine prochaine sur les taux d’intérêt.

La candidature de Miran sera soumise au vote en séance plénière du Sénat lundi, et devrait être approuvée, selon des sources proches du dossier.

Le PDG de Goldman Sachs doute qu’une baisse de 50 points de base soit « envisageable »

David Solomon a écarté l’hypothèse d’une baisse agressive des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine, quelques jours après que Standard Chartered Bank a publié une prévision en ce sens.

Selon les données du CME FedWatch Tool, seulement 7,8 % des acteurs du marché anticipent une telle décision lors de la réunion du 17 septembre. Pourtant, Standard Chartered a relevé sa prévision à ce niveau, en s’appuyant sur le rapport sur l’emploi d’août, jugé plus faible que prévu.

Le trader crypto Mister Crypto a réagi sur X mercredi . Il pense que si ça arrive, le marché crypto explosera au-delà des anciens ATH.

There is now a 100% chance of a Fed rate cut in September. 10% chance it’s a 50bps cut. If that happens, crypto will explode through previous ATHs! pic.twitter.com/7YsSJmWOWi — Mister Crypto (@misterrcrypto) September 10, 2025

Solomon, lui, s’attend à ce que la Fed suive le consensus du marché : 92,2 % des participants prévoient une baisse plus modérée. « Je suis assez confiant qu’on aura une baisse de 25 points de base », a-t-il affirmé.

Il souligne un « assouplissement » du marché du travail. Solomon anticipe une ou deux autres baisses de taux d’ici la fin de l’année, selon l’évolution des conditions macroéconomiques.

OTHERS/ALTS market cap is back above $300 billion, but we need to confirm this breakout for a big move. 2-3 Fed rate cuts in 2025 can push risk assets higher as more liquidity will flow into the market. We are very close to the Altseason. pic.twitter.com/wzO2MQIy4I — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 8, 2025

La réunion de la Fed sur la baisse des taux ce mois-ci est cruciale, non seulement pour les marchés traditionnels mais aussi pour la crypto

Des taux d’intérêt plus bas rendent les placements classiques comme les obligations moins attractifs face aux actifs plus risqués mais potentiellement plus rémunérateurs, comme les cryptos.

La plateforme d’analyse Santiment a récemment mis en garde contre l’explosion des discussions sur les réseaux sociaux autour de la décision très attendue de la Fed en septembre.

Le marché crypto pourrait déjà avoir intégré la baisse des taux.

« Historiquement, un pic aussi massif autour d’un seul récit haussier peut signaler une euphorie excessive et indiquer un sommet local », a déclaré Santiment le 24 août.

Bitcoin a franchi les 114 000 $ après la publication d’un indice PPI américain en baisse, renforçant les anticipations de baisse des taux.

Standard Chartered n’est pas la seule institution à revoir ses prévisions.

Les analystes de Bank of America ont abandonné leur position de longue date — aucune baisse en 2025 — et prévoient désormais deux baisses de 25 points de base : une en septembre, une autre en décembre, selon Bloomberg.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a lui-même évoqué une possible baisse en septembre lors de son discours au symposium économique de Jackson Hole, dans le Wyoming, le 22 août.

Source : CoinGecko

À lire aussi :