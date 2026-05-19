Bitcoin : chute brutale sous les 77 000 $, le marché tremble

Le prix du Bitcoin a connu un week-end difficile, effaçant des semaines d’optimisme prudent en l’espace de quelques heures. La crypto-monnaie phare s’échangeait aux alentours de 76 860 $ au moment de la rédaction, en baisse d’environ 5 % sur la semaine, après une correction brutale qui a piégé les investisseurs haussiers utilisant l’effet de levier.

Au-delà du chiffre principal, ce sont les dommages structurels sous-jacents et la capacité de la zone des 77 000 $ à tenir sur le long terme qui inquiètent le marché.

Selon les données de CoinGlass, les bourses ont liquidé environ 677 millions de dollars de positions longues à effet de levier sur une période de 24 heures. Il s’agit de la plus importante vague de liquidations en une seule journée depuis le 6 février, lorsque le Bitcoin avait chuté vers les 60 000 $, effaçant 1,84 milliard de dollars de paris haussiers.

En revanche, les positions courtes (shorts) n’ont représenté que 65 millions de dollars de liquidations sur la même période, un ratio qui souligne à quel point le positionnement du marché était devenu déséquilibré.

(SOURCE: CoinGlass)

Ethereum a été le plus durement touché : les liquidations de positions longues sur l’ETH ont atteint à elles seules 244 millions de dollars, contre 160 millions de dollars pour le BTC.

Ce mouvement semble avoir été déclenché par une convergence de facteurs : des données sur l’inflation américaine plus élevées que prévu, la hausse des rendements du Trésor et un regain de tensions géopolitiques qui ont collectivement réduit l’appétit pour les actifs à risque.

Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes d’environ 263,2 millions de dollars lors d’une seule séance juste avant la rupture du seuil des 77 000 $, un signal clair de retrait du risque qui a précédé le mouvement.

Le marché au sens large observe désormais si les vents contraires macroéconomiques vont se stabiliser ou s’intensifier, les signaux de la politique de la Réserve fédérale et les données sur les flux des ETF servant de catalyseurs immédiats.

This is how $BTC bottom will most likely form this cycle. pic.twitter.com/s4vvj4lx9h — Ted (@TedPillows) May 18, 2026

Le prix du Bitcoin peut-il repasser au-dessus de 78 000 $ cette semaine ?

Le Bitcoin se consolide actuellement juste au-dessus du niveau des 77 000 $ après avoir atteint un point bas ce week-end entre 75 600 $ et 76 500 $, selon les données de marché de MEXC.

Cette zone des 77 000 $ est devenue le champ de bataille immédiat : elle concentre de nombreux ordres de stop-loss et représente un seuil psychologique rond que les acheteurs doivent défendre pour éviter une correction plus profonde.

La résistance se situe à 78 000 $, un niveau que le BTC a récemment échoué à reconquérir, tandis que les 80 000 $ et la zone comprise entre 82 000 $ et 84 000 $ constituent des objectifs de reprise plus solides.

L’indice Crypto Fear & Greed est retombé à 28 (« Peur »), ce qui correspond au type de compression du sentiment qui précède soit un rebond brutal, soit une accélération vers des baisses prolongées.

(SOURCE Fear & Greed Index)

Trois scénarios semblent plausibles à partir des niveaux actuels. Dans le scénario haussier, le BTC maintient les 77 000 $, les sorties des ETF s’inversent et une reconquête des 78 000 $ ouvre la voie vers les 80 000 $.

Le scénario de base prévoit une stagnation latérale dans la fourchette 76 000 $ – 78 000 $, l’incertitude macroéconomique limitant la conviction des investisseurs. La faible conviction des traders près des résistances clés est un thème récurrent ces dernières semaines.

Le scénario baissier, qui confirmerait une correction plus importante, impliquerait une perte franche de la zone des 75 000 $ – 76 000 $. En dessous, le point bas d’avril 2025 vers 74 500 $ et le support à long terme autour de 69 000 $ (le sommet du cycle de 2021) deviendraient les nouveaux objectifs.

L’analyse technique de KuCoin décrit la structure actuelle comme « prudente mais pas totalement baissière », ce qui semble être l’interprétation la plus juste à l’heure actuelle.

Bitcoin Hyper cible les investisseurs précoces alors que le BTC teste des supports critiques

Pour les traders observant la stagnation du prix du Bitcoin sous les 78 000 $, le calcul est bien connu : l’exposition directe comporte un risque de baisse significatif aux niveaux actuels, mais s’éloigner totalement du marché signifie rater toute reprise vers des sommets à cinq chiffres.

Cette tension tend à rediriger les capitaux vers des projets d’infrastructure à un stade précoce offrant un potentiel de hausse asymétrique, là où le prix d’entrée n’a pas encore été impacté par une réévaluation globale du marché.

Bitcoin Hyper ($HYPER) est l’un de ces projets actuellement en prévente. Positionné comme la première Layer 2 de Bitcoin intégrant la machine virtuelle Solana (SVM), il s’attaque aux limitations structurelles les plus persistantes de Bitcoin : la lenteur des transactions, les frais élevés et la programmabilité limitée.

Le projet promet une finalité de transaction en moins d’une seconde et l’exécution de contrats intelligents à faible coût, tout en conservant la sécurité de la couche de base de Bitcoin.

La prévente a levé 32,7 millions de dollars à ce jour, avec un prix de jeton actuel de 0,0136802 $ et un mécanisme de staking offrant un APY élevé pour les premiers participants. Un pont canonique décentralisé assure les transferts de BTC entre les couches.

Visitez le site de la prévente Bitcoin Hyper ici