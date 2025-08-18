Grok met en garde : Bitcoin sous les 116 000 USDT, soyez vigilant

Pour Résumer

Plusieurs facteurs expliquent la baisse modérée du Bitcoin, notamment la volatilité du marché et l'incertitude réglementaire.

La prolongation de l'examen des demandes d'ETF par la SEC a ralenti l'enthousiasme des investisseurs institutionnels.

Malgré cette incertitude, la demande institutionnelle continue de croître, et les perspectives à long terme pour Bitcoin restent optimistes.

Les facteurs influençant la baisse du Bitcoin

En fait, plusieurs facteurs ont contribué à une chute modérée du Bitcoin. Pour commencer, le marché des cryptomonnaies fluction parce que c’est un monde volatil. Cependant, une importante décision a généré plus d’inquiétudes.

La prolongation de l’examen des demandes d’ETF par la SEC a ralenti l’enthousiasme des investisseurs. L’incertitude autour des régulations pourrait diminuer la confiance des investisseurs institutionnels. Ainsi, cela entraînera des fluctuations sur les prix.

August 18, 2025 @ 03:19 AM (UTC)

Current Price of Bitcoin (BTC-USD): $115,833.14

(BTC-EUR): €98,713.05 — Bitcoin (@Bitcoin) August 18, 2025

La volatilité persistante et scepticisme réglementaire

La régulation des cryptomonnaies pourrait offrir plus de stabilité au marché. De ce fait, cela pourrait réduire les fluctuations à court terme. Alors, les investisseurs espèrent que des clarifications réglementaires permettront une adoption plus large du Bitcoin. Ils pensent notamment aux institutions.

Malgré un marché qui fluctue, les perspectives du Bitcoin à long terme restent globalement optimistes. Si des régulations favorables sont mises en place, il pourrait rapidement retrouver sa dynamique haussière.

Les mouvements techniques et perspectives à court terme

D’un point de vue technique, Bitcoin se trouve au-dessus de son support à 110 000 $. Toutefois, il reste sous résistance à 120 000 $.

Les indicateurs de force relative (RSI) suggèrent une légère survente. Par ailleurs, il offre une opportunité d’achat pour certains investisseurs. Le MACD, lui, indique un potentiel de hausse du Bitcoin s’il franchit bientôt les 120 000 $.

Bitcoin toujours surveillé de près

La correction actuelle ne remet pas en cause les fondamentaux solides du Bitcoin, qui reste un actif de valeur. Les investisseurs ajustent leurs positions en fonction des signaux du marché, anticipant une stabilisation des régulations.

Les institutions restent prudentes mais continuent de s’intéresser au Bitcoin. Ainsi, cela renforçant sa légitimité et son adoption future. Bref, la demande institutionnelle croissante pourrait être un catalyseur majeur pour la prochaine phase haussière du Bitcoin.

Les points clés à surveiller pour Bitcoin

Prix actuel : 115 395 $, baisse de 2,3 % en 24 heures ;

: 115 395 $, baisse de 2,3 % en 24 heures ; Support : 110 000 $, un niveau clé à maintenir ;

: 110 000 $, un niveau clé à maintenir ; Résistance : 120 000 $, franchir ce seuil serait un signal haussier ;

: 120 000 $, franchir ce seuil serait un signal haussier ; Régulations : L’incertitude autour des ETFs impacte actuellement le sentiment du marché.

Source : Coinbase

